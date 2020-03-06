Yine üniversite ataması, yine kişiye özel kadro iddiası

06 Mart 2020 Cuma, 08:33

Sözcü'de yer alan habere göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde akademisyen alımları dikkat çekti. İlahiyat Fakültesi'ne alınacak doçent için “Rus Ortodoks kilisesi konusunda çalışmaları olmak” özel şartı konuldu. Bu şartı taşıyan ve aynı üniversitede çalışan tek akademisyen Şir Muhammed Dualı göreve atandı.



İlahiyat Fakültesi için alınacak bir başka doçent için “Alevilik üzerine çalışmaları olma” özel şartı getirildi. Üniversitede bu şartı taşıyan tek kişi olan Hasan Coşkun göreve alındı. Dikkat çeken diğer atamalar ise şöyle oldu:

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na alınacak doçentlik kadrosuna, “Müzik öğretmenliğine güdülenme çalışmaları olmak” şartı getirildi. Bu şartı taşıyan tek kişi Özlem Onuk kadroya alındı.

Göz Anabilim Dalı'na alınacak bir profesör için, “Psoriasis ve KOAH da görsel uyarılmış potansiyel ve görme alanı üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Bu şartı taşıyan tek kişi olan Helin Deniz Demir başvurdu ve atandı.

Tıp Fakültesi'ndeki doçent kadrosu için “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı üzerine moleküler seviyede çalışmaları olmak” özel şartı arandı. Bu şartı taşıyan Umut Safiye Şay Coşkun atandı.

Gıda Mühendisliği doçent kadrosunda “Temel işlemler, kinetik ve modelleme alanında çalışmaları olmak” şartını sağlayan Hilal İşleroğlu getirildi.