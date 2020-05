YKS’nin temmuzda yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 98.5

12 Mayıs 2020 Salı, 12:50

CHP İstanbul İl Örgütü, YKS tarihinin turizm sezonu gerekçe gösterilerek 1 ay erkene çekilmesi yönündeki kararın değiştirilmesi için İstanbul’un 39 ilçesinde saha çalışması ve online imza kampanyası başlattı. CHP örgütlerinin 8-11 Mayıs tarihleri arasında görüştüğü 9135 öğrenci ve velinin yüzde 98,5’i sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesini istediğini belirtti. CHP’li Kaftancıoğlu da “Haziran’da da başaracaksınız ama Temmuz da sizin hakkınız. Siz sınava çalışın, bizler sizin hakkınız için çalışalım” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) salgın nedeniyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti ancak geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınav tarihinin 27-28 Haziran’a alındığını açıklamıştı. Öğrenciler ve aileler ise kararın açıklandığı günden beri sosyal medya platformları üzerinden tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sınav tarihinin değiştirilmesinin keyfi bir karar olduğunu belirterek “Öğrencilerin sınava hazırlık takvimleri ve bu süreçteki psikolojik durumları değerlendirilmeden; eğitimcilerin görüşlerine başvurulmadan alınan bu keyfi karar, geleceğimiz olan gençlerimizde derin bir üzüntü ve stres yarattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce gencimizi etkileyen bu karar sonrası İstanbul’da sınava girecek öğrencilerimizin ve ailelerinin taleplerinin doğru anlaşılmasını ve bu taleplerin karşılanmasını öncelikli görevimiz, sorumluluğumuz kabul ediyoruz” dedi.



“SINAV, 25-26 TEMMUZ TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”



Sınav tarihinin Temmuz ayına alınması gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “Sınava hazırlanan milyonlarca genci ve ailesini mağdur eden bu karar geri çekilmeli; sınav daha önce açıklandığı gibi 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmelidir. Biz gençlerimize şunu söylüyoruz: Haziran’da başaracaksınız ama Temmuz sizin hakkınız. Siz sınava çalışın bizler de sizin için çalışalım. Sınav tarihinin değiştiği günden beri çok ciddi bir talep var bize de ulaşan. Daha fazla gencimiz ve aileleriyle görüşmeye, seslerini duyurmaya ve haklarını geri almaları için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Geleceğimiz Gençlerimiz” sloganıyla gerçekleştirilen çalışmaya ilk 4 günde 6 bin 417 öğrenci ile 2 bin 718 öğrenci velisi katıldı.

YÜZDE 98.5: KARAR GERİ ÇEKİLSİN

“YKS'nin tekrar ileri bir tarihe ertelenmesini ya da alınan son kararın geri çekilmesini istiyor musunuz?” sorusuna çalışmaya katılan 9 bin 135 kişiden 8 bin 998’i (%98.5) “Evet” yanıtı verdi.



"SALGIN KOŞULLARINDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLMEMELİDİR"

Öğrenci ve velilerin sınav tarihinin öne çekilmesiyle ilgili en büyük kaygılarından biriyse koronavirüs salgını. Çalışmada “Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS'ye güvenle girmek mümkün olacak mı?” sorusunu katılımcıların yüzde 96,7’si “Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir” şeklinde cevapladı.Sorulara gelen yanıtlarCHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Mayıs’ta başladığı çalışmada bugüne kadar 9 bin 135 öğrenci ve veliye yöneltilen sorulara gelen yanıtlar şöyle:

"Salgın nedeniyle sınav tarihi değiştirilmişti. Son yapılan açıklamaya göre sınav tarihi bir kez daha değiştirilerek 1 ay erkene çekildi. Bu kararı destekliyor musunuz?- Evet, destekliyorum: Yüzde 98,6- Hayır, desteklemiyorum: Yüzde 1.4Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS'ye güvenle girmek mümkün olacak mı?- Gerekli tüm tedbirler alınacağı için sınava güvenle girilebilir: Yüzde 3.4- Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir: Yüzde 96,6YKS'nin tekrar ileri bir tarihe ertelenmesini ya da alınan son kararın geri çekilmesini istiyor musunuz?- Evet: 98.5- Hayır: 1.5."

"KOBAY DEĞİLİZ"

"Sınav tarihinin 1 ay erkene çekilmesine ilişkin kararı, neden desteklediğinizi ya da desteklemediğinizi kısaca anlatır mısınız?" sorusu üzerine verilen yanıtlar ise şöyle:



- “Biz kobay değiliz. Tüm planlarımızı 25-26 Temmuz tarihine göre yapmıştık. Şimdi çok sıkıntı çekiyoruz. Ben gözlük takıyorum ve maske takınca gözlük camlarım buğulaşıyor. Bu şekilde sınavı yapabileceğimi düşünmüyorum”



- “Benim solunum yollarımda sıkıntı var zaten normalde nefesim çabucak kesiliyor. Bir de maskeyle girip 3 saat boyunca durmam çok zor ve annemde hipertansiyon var ona bulaştırmaktan korkuyorum.”



- “Ben 20 yaş altı bir birey olarak en son 12 Mart’ta evden dışarı çıktım astım hastasıyım ve bağışıklığım çok düşük. Aynı zamanda bize verilen 1 ayın geri alınması da bizim tüm çalışma programımızı alt üst etti. Haberi aldığım günden beri sadece 4 ya da 5 saat uyuyorum çünkü ancak böyle sınavda istediğim başarıyı elde edebilirim. Gerçekten her açıdan çok mağdur durumdayız. Biz sınavın Haziran’da yapılmasını istemiyoruz.”



- “Tüm planlarımızı Temmuz sonuna ayarladık. Biz temmuz ayını deneme ayı olarak ayarladık. Şimdi eksiklerimizi mi kapatalım, deneme mi çözelim. Lütfen yanımızda olun.”



- “Kızım kendini, programını temmuz ayına göre ayarladı. Şimdi psikolojik olarak çok kötü. Geceleri kaygıdan uyuyamıyor. Ayrıca çocuğumun virüs tehlikesi varken milyonlarca insanın katılacağı bir sınava girmesini istemiyorum. Çocuklarımızı tehlikeye atıyorlar.”



- “Benim babam ve ablam virüse yakalandı ve ben üç hafta boyunca stresle ders çalışamadım. İnternetten deneme siparişi veriyoruz geç geliyor. Her şeyimiz aksadı. Şimdi 30 gün geriye çektiler bir netin hayatımızı belirlediği bir sınavda kaç gün geriye atarak hakkımızla oynadılar. Lütfen sınav tarihi 25-26 Temmuz’da yapılsın.”



- “Ben bir YKS öğrencisiyim. Bu sene zaten zor bir süreçten geçiyoruz. 1 ay evden hiç çıkmadım artık bunaldım evde ve sınav stresi hiç geçmedi zaten. Saçlarım döküldü, stresten egzama oldum, artık rüyalarımdan ağlayarak uyanıyorum. Biraz olsun kendi çıkarlarını boş verip bizi düşünsünler, sadece bir defa.”



- “Mesele hazır olup olmamamız değildir, hazır oladabiliriz olmayadabiliriz. Mesele herkesin sınava gireceği zamana kadarki yaptığı programı tekrar tekrar bozmasıdır. Şahsen uyku düzenim bozuldu. Korkarak çalışıyorum bir kez daha öne alırlar mı diye.”



- “Sınav tarihi ertelenince her şeyimi ona göre ayarladım. 80 gün kala bunu 50 güne çekmek doğru değildir. Bu ülkenin geleceği turizm değil gençlerdir.”



- “Sadece bir ay daha turizmden gelir gelmesi için biz öğrencilerin bir ömrünü mahvediyorlar.”



- “Sınavın öne çekilmesini talep eden yetkilinin 165 dakika boyunca maskeyle TYT denemesi çözmesini isterim. Bizim halimizi anlasınlar.”