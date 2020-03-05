Yogoda yeni uygulama
American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan Uluslararası Yoga Uzmanlık Sertifikası programı “International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirildi.
American
Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan Uluslararası
Yoga Uzmanlık Sertifikası programı “International Yoga Expert
Certificate (IYEC)”, Türkiye’ye
Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirildi.
Türkiye’de ilk eğitim, İstanbul’da
10-17 Şubat tarihleri arasında yapıldı ve programa katılan 15
kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan
“INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu.
Amerika Birleşik Devletleri dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı. Bu kapsamda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da IYEC programı gerçekleşti. Amsterdam’da gerçekleşen program, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan ve Şubat ayında IYEC sertifikasını alan Merve Tanrıverdi tarafından sunuldu.
Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Assocation, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor.
Yetkililer
IYEC programına tüm dünyadan çok yoğun bir ilginin olduğunu, bu
kapsamda programın önümüzdeki dönemlerde dünyanın pek çok
farklı ülkesinde de art arda açılacağını belirttiler.
Ayrıca Türkiye’deki IYEC programının ikincisinin 11-18 Mayıs
2020’de İstanbul’da ve yakın tarihte İzmir’de de
açılacağını, kayıtları almaya devam ettiklerini ifade
ettiler.
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