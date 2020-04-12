'Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı'

12 Nisan 2020 Pazar, 02:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından rektörler ve dekanlarla yaptığı video konferanstan bir video yayınlayarak yaptığı açıklamada, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldığını duyurdu.

Koca'nın açıkalamaları şu şekilde;





Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. pic.twitter.com/SHEZg1JL4M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020



