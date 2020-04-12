'Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2020 Pazar, 02:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından  rektörler ve dekanlarla yaptığı video konferanstan bir video yayınlayarak yaptığı açıklamada, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldığını duyurdu.

Koca'nın açıkalamaları şu şekilde;




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