YÖK açıkladı: "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir"

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:13

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını verirken, sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir" denildi.


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