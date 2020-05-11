YÖK açıkladı: "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir"

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:13

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını verirken, sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu.



YÖK'ten yapılan açıklamada, "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

