YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bahar dönemi uzaktan eğitime geçtik
YÖK Başkanı Yekta Saraç, ''Bu sene bahar dönemi sadece uzaktan eğitim kapsamında yapma kararı aldık'' dedi.
YÖK Başkanı Yekta saraç uzaktan eğitim sürecine yönelik açıklamalarda bulunuyor.
Saraç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:
- Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk. Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.
- Avrupa’da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa’da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore’de ise online eğitim tavsiye ediliyor. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.
- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
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