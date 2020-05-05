YÖK bursiyeri 800 doktoralı, Covid-19 aşı ve ilaç çalışmaları için hazır

05 Mayıs 2020 Salı, 11:13

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında 800 doktora yapan beyin gücünün, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı ve ilaç gibi çalışmalara katkı vermek üzere hazır olduğunu bildirdi.



Saraç, yaptığı açıklamada, Yeni YÖK'ün ilk kez 2016-2017 akademik yılında hayata geçirdiği YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısının 4 bin 700'e ulaştığını ifade etti.



Öğrencilerin yaklaşık 800'ünün üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edildiğini anlatan Saraç, "Bursiyerlerin yüzde 60'ı fen ve mühendislik bilimleri ve mimarlık, yüzde 20'si sosyal bilimler, yüzde 20'si sağlık bilimleri ile ilgili alt alanlarda eğitimlerine devam ediyor." bilgisini verdi.



YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin en önemli özelliğinin Türkiye için kritik öneme sahip stratejik projeleri için yetişmiş insan gücünü hazırlamak olduğunu belirten Saraç, daha önce burs programına Türkiye'nin otomobili ve savunma sanayisi alanlarında yeni bilim alanları eklendiğini hatırlattı.



Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'deki üniversitelerde ve sağlık birimlerinde pek çok bilimsel çalışmanın başlatıldığını dile getiren Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamındaki 800 doktora yapan beyin gücü, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı, ilaç çalışmalarına katkı vermek üzere hazır." dedi.



Saraç, doktora yapanların alanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bursiyerlerimizden yaklaşık 300'ü aşı ve ilaç çalışmaları alanında, 84'ü genom çalışmalarında, 84'ü moleküler onkolojide, 63'ü biyomedikal ve biyomedikal teknolojilerde, 46'sı moleküler patolojide, 41'i moleküler biyoloji ve genetikte, 34'ü metobolizma ve kronik hastalıklarda, 23'ü kök hücre çalışmalarında doktoralarını yürütüyor. Toksikoloji, hastane enfeksiyonlarını önleme, tümör immünolojisi, rejeneratif tıp, klinik eczacılık, epidemiyoloji, yaşlılık çalışmaları, tamamlayıcı tıp, çalışanı koruyucu malzemeler, immunoloji, fizyopatoloji, nörogenetik ve yaşlılık çalışmaları da diğer bilim alanlarımız arasında bulunuyor. YÖK 100/2000 doktora bursiyerlerimiz Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonundaki Kovid-19 Tanı Merkezleri Projesi'ne de katkı verecek."

Türkiye'nin doktoralı beyin gücü, YÖK'ten verilen 2 bin 450 liranın yanı sıra TÜSEB'in koordinasyonundaki projeden aylık 3 bin 700 lira burs alabilecek.