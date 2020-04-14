YÖK'ten açıklama: Doktora mezunlarına ALES şartı aranmayacak

14 Nisan 2020 Salı, 13:25

YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.

Yapılan değişikliğe göre, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere “ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek. Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.

İLK KEZ YÜKSEK LİSANS YAPACAKLARI KAPSAMIYOR

Yapılan yeni düzenleme ile halihazırda doktora mezunu olanların, farklı bir alanda tekrar yüksek lisans veya doktora yapmak istediklerinde yeniden ALES'e girmelerine gerek kalmayacak.

Yeni karar ilk kez yüksek lisans yapacakları kapsamıyor, ikinci kez yüksek lisans ve doktora yapanlara yönelik olacak.

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, kararla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.

* Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.

* Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde ‘YÖK 100/2000 Doktora Projesi' gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun.