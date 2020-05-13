Yol çalışması, endemik 'peygamber çiçeği'ne göre yapılacak
Düzce’de, Güzeldere Şelalesi yolunda yapılan çalışmalar, endemik tür olan 'peygamber çiçeği' nedeniyle durduruldu. Vali Zülkif Dağlı, yol çalışmalarının çiçeğe zarar verilmeyerek, yapılmasını istedi.
Düzce'nin önemli turizm noktalarından Güzeldere Şelalesi'ne alternatif yol
olarak bilinen Toptepe yolunda, ekipler tarafından yol genişletme ve asfaltlama
çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri,
Düzce'ye özgü endemik 'peygamber çiçeği'nin bulunduğu noktada çalışmaları durdurdu.
Vali Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Vali
Dağlı, ekiplerin bölgede koordineli çalışma yapmasını ve 'peygamber
çiçeği'ne zarar gelmemesi için hassas davranılmasını istedi.
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