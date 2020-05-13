Yol çalışması, endemik 'peygamber çiçeği'ne göre yapılacak

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:51





Düzce'nin önemli turizm noktalarından Güzeldere Şelalesi'ne alternatif yol olarak bilinen Toptepe yolunda, ekipler tarafından yol genişletme ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'ye özgü endemik 'peygamber çiçeği'nin bulunduğu noktada çalışmaları durdurdu. Vali Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, ekiplerin bölgede koordineli çalışma yapmasını ve 'peygamber çiçeği'ne zarar gelmemesi için hassas davranılmasını istedi.