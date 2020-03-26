YSK, Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatasını sabıka kaydı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.
Seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aydar'ın belediye başkanlığına yapılan itiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aydar'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi. Ceyhan'da yeni belediye başkanı, belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
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