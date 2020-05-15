Yüksek Hızlı Tren seferleri bayramdan sonra başlıyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:55

Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından durdurulan YHT seferleri (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) en geç 1 Haziran'da yeniden başlatılacak.

Yeni kurallar şu şekilde:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler ise bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

TCDD Taşımacılık seferlerin durdurulmasının ardından YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Habertürk