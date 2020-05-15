Yüksek Hızlı Tren seferleri bayramdan sonra başlıyor
TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlayacağını açıkladı.
Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından durdurulan YHT seferleri (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) en geç 1 Haziran'da yeniden başlatılacak.
Yeni kurallar şu şekilde:
- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.
- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.
- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.
- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.
- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.
Ana hat trenler ise bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.
TCDD Taşımacılık seferlerin durdurulmasının ardından YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini açıklamıştı.
Kaynak: Habertürk
Video Haberler
- 'Sosyal mesafeyi' ihlal edip'yakan top' oynadılar
- İstanbul'daki motosiklet kazası kask kamerasında
- Antalya'da iki mahallede karantina
- Minibüs şoförüyle olan kavgasını anlattı!
- Survivor 2020 ekibi öğrenci yurduna böyle getirildi
- Arınç'a 'ezan sonrası dua' tepkisi: Yük oldun istifa et
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik İstanbul uyarısı
- Survivor ekibi Türkiye'ye geldi! Karantinaya alınacaklar
- Termometreler 45 dereceyi gösterdi!
- Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!