Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

04 Mart 2020 Çarşamba, 12:38





Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırın açılmasını bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 göçmenin öldüğü, 5 göçmenin yaralandığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bölgeye geldi.

Program dahilinde saat 11.00'da Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında, Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.

BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'I AVRUPA ŞIMARTIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir göçmenin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı"