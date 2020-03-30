Yunan basını iddia etti: Fenerbahçe’den ayrılıyor
Yunan basını Fenerbahçeli yıldız Sloukas’ın Atina’ya dönmek istediğini öne sürdü.
Fenerbahçe Beko’nun Yunan yıldızı Kostas Sloukas’ın önümüzdeki sezon eski takımı Olympiakos’a dönebileceği iddia edildi.
Yunan haber portalı fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddı sorunlardan yararlanacağı belirtildi.
Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
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