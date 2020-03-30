Yunan solunun sembol ismi Manolis Glezos yaşamını yitirdi

30 Mart 2020 Pazartesi, 15:59

Yunanistan solunun sembol isimlerinden yazar ve politikacı Manolis Glezos hayatını kaybetti. Atina’da, tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat eden Glezos’un ölümünün kalp yetmezliğine bağlı olduğu belirtildi.

Glezos, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve İtalya'nın Yunanistan'ı işgali sırasında, Atina’da tarihi Akropolis tepesindeki Nazi bayrağını indirmişti.

Yunanistan’da, 1967-1974 Albaylar cuntası döneminde mücadele veren Glezos, yaşamının 12 yılını hapishanelerde geçirmiş, 4 yıl sürgün yaşamış ve 3 kez de ölüme mahkum edilmişti.

"AP’NİN EN YAŞLI ÜYESİ"

Glezos, 2004 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) listesinden katılmış ve 430 bin oyla "AP’nin en yaşlı üyesi" seçilmişti.

Eski Sovyetler Birliği'nce “Lenin Barış Ödülü’ne layık görülen Glezos, Atina’da yayımlanan sol “Avgi” ve “Rizospasti” gazetelerinde uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu.

NAZIM HİKMET'E ŞİİR ARMAĞAN ETMİŞTİ

Nazım Hikmet, Glezos 1950'de ölüm cezasına mahkum edildiğinde, kararın infaz edilmemesi için kendisi için bir şiir yazmıştı.

Glezos da 2013'te "Lirik Şarkılar (Nekiiai Odai)" şiir kitabında Nazım Hikmet'e bir şiir armağan etmişti.