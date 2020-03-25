Yunanistan'a geçmek isteyen 114 göçmen yakalandı

25 Mart 2020 Çarşamba, 09:23

Özdere ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik birimi sevk edildi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki 36 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu 50 sığınmacıyı kurtardı.

Ayrıca, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından içinde sığınmacıların bulunduğu birbirine bağlı 3 ayrı lastik botun Türk kara sularına geri itildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 9 Eritre, 8 Suriye, 6 Somali, 3 Güney Afrika, 2 Filistin ve 1 Uganda uyruklu 29 sığınmacıyı karaya çıkarttı.

35 SIĞINMACI DİDİM'DE KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bottan yardım istendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 27 Orta Afrika, 4 Kongo, 2 Somali, 1 Çad, 1 Mali uyruklu 35 sığınmacıyı kurtardı.Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.

