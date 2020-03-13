Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou göreve başladı

13 Mart 2020 Cuma, 13:59

Başkent Atina'daki 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda düzenlenen yemin törenine, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı kabine üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı" olan Sakellaropoulou, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini ayinde yemin ettikten sonra, parlamentonun önündeki Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Askerler Abidesi'ne şeref kıtasının katılımıyla çelenk bıraktı.

Düzenlenen törenlerin ardından Cumhurbaşkanlığına giden Sakellaropoulou, 5 yıl sürecek görevini selefi Prokopis Pavlopulos'dan devraldı.

Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler çerçevesinde, programlara davetli ve gazetecilerin katılımı sınırlandırılırken; Pavlopulos törenler boyunca kimseyle el sıkışmadı.

HAKLAR KONUSUNDA HASSASİYET

Başbakan Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Sakellaropoulou, 22 Ocak'ta tek aday olarak katıldığı parlamentodaki seçimde, oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyuyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Selanik'te 1956'da doğan Sakellaropoulou, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.

Eğitiminin ardından farklı kurumlarda çalışan 63 yaşındaki Sakellaropoulou, 2018'den bu yana Danıştay Başkanı olarak görev alıyordu. Sakellaropoulou çevre, azınlık ve sığınmacı hakları üzerindeki hassasiyetleriyle biliniyor.