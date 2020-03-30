Yurttaşlar camlara beyaz bayrak asıyor!

30 Mart 2020 Pazartesi, 20:31

Korona virüsü günlerinde evden kalamayan ve dışarı çıkıp çalışmak zorunda kalan emekçilerle ilgili yasal güvence yapılmamasına karşı çıkan SOL Parti, ülke çapında protesto eylemi davetinde bulundu. 'Beyaz Çağrı'da bulunan parti, yarından itibaren tüm cam ve balkonlara beyaz bez asılarak tepki gösterileceğini duyurdu.

SOL Parti, ‘evde kal’ çağrılarının yapıldığı salgın günlerinde çalışmak zorunda kalan emekçiler için önlem alınmamasına karşı ‘Beyaz Çağrı’da bulundu ve herkesi camlara, balkonlara beyaz bez asarak protesto etmeye çağırdı. Protesto kapsamında yarından itibaren sosyal medyada #BEYAZÇAĞRI etiketiyle paylaşımlar da yapılacak.

BÜTÜN ACİL TALEPLER İÇİN

Sol Parti’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerekli yasal düzenlemeleri yapmadığı belirtildi ve yetkililer adım atmaya davet edildi. Beş ‘acil talepte’ bulunan partiden, “Sağlık krizi her ne kadar tüm insanları etkilemiş olsa da toplumun dezavantajlı kesimleri, çoğunluğunu oluşturan emekçileri, yoksulları savunmasız kalmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklar, onu üreten halk için harcanmalı, savunmasız kalan milyonlar için sosyal güvence oluşturacak önlemler acilen alınmalıdır. Halkın acil talepleri için sesimizi yükseltmeliyiz. Ücretli izin, ücretsiz sağlık, işten çıkarmaların yasaklanması ve halkın tüm acil talepleri için #BEYAZÇAĞRI buluşmasına davet ediyoruz” duyurusu yapıldı.

SOL Parti’nin talepleri şöyle:

1) En az 14 gün olmak üzere çalışanlara ücretli izin hakkı verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paralar sadece emekçiler için kullanılmalıdır.

2) İşten çıkarmalar, ücretsiz izin uygulaması, ücretlerin geç ve eksik ödenmesi uygulamaları yasaklanmalıdır.

3) Salgın boyunca elektrik, doğalgaz, su ve internet ücretsiz sağlanmalıdır.

4) İhtiyaç sahiplerine temel gıda ve temizlik ürünleri parasız sağlanmalıdır

5) Devlet hastaneleri ve özel hastaneler ücretsiz sağlık hizmeti vermelidirler.