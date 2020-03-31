Yurttaşlar sokağa atıldı, belediye isyan etti: Bizi dehşete düşürdü

31 Mart 2020 Salı, 19:35

Amasya'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs salgınına aldırış etmeyen yurttaşlar belediyeyi isyan ettirdi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurttaşların kalabalık bir şekilde pazarda bulunduğu fotoğraflar paylaşılarak, "Dün pazartesi pazarımızdan aldığımız bu görüntüler ve pazar alışverişine olan rağbet tabiri caizse bizleri dehşete düşürdü" şeklinde isyan edildi.

HIFZISIHHA KARARI

İlgili kurumların görevini itinayla yerine getirmesine rağmen virüsle mücadele kapsamında arzu edilen seviyeye gelinemediğinin altını çizen Merzifon Belediyesi, aynı aileden 3 kişinin pazarda bulunmaması yönündeki Hıfzısıhha kararını hatırlattı. Belediye'nin "Bu şekilde mücadele imkansız" başlığıyla paylaştığı mesajda,"Dün pazartesi pazarımızdan aldığımız bu görüntüler ve pazar alışverişine olan rağbet tabiri caizse bizleri dehşete düşürdü. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız olarak görevimizi itinayla yerine getirsek de bir gerçek var ki virüsten korunma konusunda arzu edilen seviyeye gelemedik. Aynı aileden üç kişinin sokakta yanyana gelmemesiyle ilgili bile Hıfzısıhha kararı varken olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, özellikle tehlikeli olan Nisan ayında evlerimizden çıkmamak durumundayız" açıklamasında bulunuldu.

Merzifon Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Tezgah aralarındaki 3 metre mesafe ayarlansa da pazar yeri rağbeti ve vatandaşlarımızın bu alanda çok yakın mesafelerde bir araya gelmesiyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Pazar yerindeki sabit esnafımız açık, mahalle bakkallarımız ve marketler açık. Bizler de hazırlığımızı yaptık zorunluluk halinde bu hayati ürünlerin tedarikini gerçekleştireceğiz." denildi.

Mezifon Belediyesi'nin mesajı şu şekilde:

BU ŞEKİLDE MÜCADELE İMKANSIZ



Kıymetli Hemşehrilerim,

Dün pazartesi pazarımızdan aldığımız bu görüntüler ve pazar alışverişine olan rağbet tabiri caizse bizleri dehşete düşürdü. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız olarak görevimizi itinayla yerine getirsek de bir gerçek var ki virüsten korunma konusunda arzu edilen seviyeye gelemedik. Aynı aileden üç kişinin sokakta yanyana gelmemesiyle ilgili bile Hıfzısıhha kararı varken olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, özellikle tehlikeli olan Nisan ayında evlerimizden çıkmamak durumundayız. Tabiki pazar esnafımız emeğinin karşılığını almak, hemşehrilerimiz ihtiyaçlarını gidermek durumunda lakin bu şekilde olmamalı. Tezgah aralarındaki 3 metre mesafe ayarlansa da pazar yeri rağbeti ve vatandaşlarımızın bu alanda çok yakın mesafelerde bir araya gelmesiyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Pazar yerindeki sabit esnafımız açık, mahalle bakkallarımız ve marketler açık. Bizler de hazırlığımızı yaptık zorunluluk halinde bu HAYATİ ürünlerin tedarikini gerçekleştireceğiz. Belediyemiz olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilme yönünde var gücümüzle çalışıyoruz. Açılacak olan pazarlarda (pazartesi ve perşembe) çok radikal güvenlik önlemi alınacağını hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyoruz. Bu salgının yaratacağı olumsuz sonuçları en aza indirmek hepimizin asli görevi. Bireysel irademizle bir süre geleneksel yaşam tarzımızı sonlandırmazsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle bu paylaşımı yapmayı kendimize bir borç sayıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamsal temel ihtiyaçlarına ulaşma gayretine saygı duyuyoruz ama sağlıklı günlere kavuşmak için gerekliyse pazar alışverişi alışkanlığımızı değiştireceğiz, beş değil iki çeşit yiyeceğiz, topluluklar oluşturmayacağız, yaşam tarzımızda fedakarlıklarda bulunacağız. Sağlığımızı ve sevdiklerimizi kaybettiğimizde bunun hiçbir telafisi olmayacak.