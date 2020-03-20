Yüzlerce işçi dip dibe yemek yedi

20 Mart 2020 Cuma, 15:37

Yalova Altınova'daki limanda bulunan tersanede çekilen bir video ise önlem alınsın çağrısına kulak verilmediğini ortaya koydu.

Twitter’dan paylaşılan videoda yüzlerce işçi yan yana yemek yiyor ve bu virüsün işçiler arasında hızla yayılabilmesine davetiye çıkarıyor. Videoyu paylaşan Twitter kullanıcısı şu yorumda bulundu: “Patronların canı can da işçininki değil mi? tersanesinde işçiler hiçbir önlem olmadan dip dibe çalışmaya devam ediyor. İşçilerin salgın hastalıkla burun buruna. Tersanelerde üretimin durdurulması ve işçilerin ücretli izne çıkarılmasını talep ediyoruz.”