Ziraat Bankası'nın iki şubesinde daha koronavirüs vakası görüldü
Ziraat Bankası'nın Cihangir şubesinden sonra, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Olayın ardından şubeler kapatıldı, personel ve aileleri karantinaya alındı.
Fotoğraf: AA
Banka çalışanlarından biri "Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz" dedi.
KAMU BANKALARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Türkiye Bankalar Birliği önceki gün yaptığı açıklamada, bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 arasına çekilmesi gerektiğini belirtmişti. Açıklamadan sonra Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA,Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank ve Türkiye İş Bankası, çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.
Kamu Bankaları Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankası personeli ise, çalışma saatlerinde değişiklik yapılmadığı için 09.00 - 17.00 arası çalışmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.
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