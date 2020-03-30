Ziya Selçuk: “LGS başvuruları otomatik ortamda yapılacak”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) başvurularının otomatik olarak yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) başvurularının otomatik olarak yapılacağını bildirdi. Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız. Başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor.”
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