Ziya Selçuk: “LGS başvuruları otomatik ortamda yapılacak”

30 Mart 2020 Pazartesi, 13:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) başvurularının otomatik olarak yapılacağını bildirdi. Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız. Başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor.”







