Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak

16 Nisan 2020 Perşembe, 14:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAZIN OKULLAR AÇIK OLACAK YORUMU KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Okullarda telafi eğitime ilişkin konuşan Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek, “Yazın 2 ay okullar açık olacak yorumu doğru değil” dedi. Selçuk şöyle konuştu:

"Bu problemin başından beri söylediğimiz bir şey var. Tüm senaryoları veriye dayalı alıyoruz. TBMM'nin çalışmaları sonucunda kanunlaşan durumda, bizim senaryolarımızla ilgili tedbir amaçlı bir çalışma. Eğer Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularda müzmin sebeplerle karşılaşırsak, bunun tedbirini almak durumundayız. Yasaları, mevzuatları uygunlaştırmak durumundayız. Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay boyunca ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz, eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz, çocukların eğitimden soğumasını engelliyoruz. Eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutmanın arttığı bir dönemdir. Bunun tedbirini almak için televizyonda eğitim yapıyoruz. EBA'da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoz. 3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil."

"LGS İLE İLGİLİ ŞU AN BİR TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YOK"

Selçuk, LGS ile ilgili tarih değişikliği olacak mı sorusuna ise "Bu bilimsel verilerle ortaya konuşması gereken bir durum. Hem dünyayı hem Türkiye'yi izliyoruz. Bilim kurulunun da tavsiyesinin ele alınması sonrasında bir karar verilebilir. Önümüzdeki haftalarda günlerde neyi nasıl yaparızın kararını hep beraber veririz. Bunu da en erken zamanda kamuoyuyla paylaşırız. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok. Bir zorunluluk olursa elbette bu konuyu da yeniden ele alırız" yanıtı verdi.

"İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

Selçuk, okullara verilen aranın uzayıp uzamayacağına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

“Biz aslında her hafta kabine toplantılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımızla... Bu konu sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar tüm bakanlıkları ilgilendiriyor. Sürekli istişare halindeyiz. Koşullar bunu gerektirirse, yani önümüzdeki 1-2 haftada farklı bir durum ortaya çıkar ya da çıkmazsa, biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçirir ve halkımızla paylaşırız.”