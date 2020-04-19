Zoom'la sohbet mi? Eh işte...
Geçen gün aramızdan biri teknolojiyi kullanarak görüşmeyi önerdi. Akşam belirlenen saatte Zoom denen uygulamada buluştuk. Tabii ki bizim kadro buluşma öncesi alkolünü, nevalesini hazırlamış. Başladık birbirimizi ekranda görerek sohbete. Herkes birbirini nasıl özlemiş anlatamam.
1976'da doğdum. Doğduğum yıllarda Türkiye'de radyo yerini yavaş yavaş televizyona bırakıyordu. Belirli saatlerde yayın yapan TRT'yi siyah beyaz televizyonlardan izliyorduk. Bu “belirli saatler” nedeniyle televizyon artık evlere girmeyi hızlandırmış olsa da radyo hala birinci sıradaki toplumsal iletişim aracıydı aslında.
O zamanlar 2000'leri hayal ederdim. Tabii çocukluk hayallerimde uçan arabalardan tutun da neler neler olurdu. Işınlanma bile olasıydı bence 2000'lerde. Ama gel gör ki 2020 geldi geçiyor, bırak ışınlanmayı evde oturuyoruz hep birlikte. Küçücük, gözle görünmeyen bir şey dünyayı durdurdu adeta. Ama ışınlanma olmasa da neyse ki teknoloji epey ilerledi de evde çok işimize yarıyor.
Sıkı bir arkadaş grubum vardır. Kadınlı erkekli. Bazıları birbiriyle evli, bazılarımız ise bekar. Gruptakilerle lise yıllarıma, üniversitenin başına ya da gazeteciliğe ilk adım attığım yıllara kadar gidiyor arkadaşlık geçmişim. Yani yaklaşık 25-30 yıldır hiç kopmadık birbirimizden. Daha şu Kovid-19'a kadar mümkün olan her hafta sonu bir meyhanede buluşurduk. Ama şimdi herkes evinde ve yaklaşık 1 buçuk aydır hiçbirimiz bir diğerini göremedi.
Nasıl özlemişiz birbirimizi...
Geçen
gün aramızdan biri teknolojiyi kullanarak görüşmeyi önerdi.
Akşam belirlenen saatte Zoom denen uygulamada buluştuk. Tabii ki
bizim kadro buluşma öncesi alkolünü, nevalesini hazırlamış.
Başladık birbirimizi ekranda görerek sohbete. Herkes birbirini
nasıl özlemiş anlatamam. Yaklaşık 2 buçuk saat sürdü
muhabbet. Elbette kalabalık olduğumuz için her sohbet herkesi
sarmadı zaman zaman. Mesela bazen kadın bireylerin konuştuğu
konular biz erkek bireyleri sadece ekrana bakar hale getirdi. Gerçi
onlar sohbet heyecanından hiçbir şey kaybetmedi bizim bön bön
bakışlarımız sırasında. İşte o sırada meyhanede buluşmanın
önemini anladım. Zoom uygulamasına acilen bir “dürtme”
özelliği eklenmeli bence. Sohbetin sarmadıkları birbirini
dürttükten sonra diğerlerinin sesi kısılmalı ve bu ekrana bön
bön bakmak zorunda kalanlar kendi arasında konuşabilmeli.
Meyhanede olsa öyle olurdu mesela. Neyse sonuçta çekirdek gruptan
8 kişi ve arada araya sızan yeğenlerle 10 kişi teknoloji
sayesinde sohbet ettik, özlem giderdik.
Bu
arada fark ettik ki biz çok değişik bir kuşağız. Radyodan
televizyona, santralden bağlatılan telefondan önce cep telefonuna
ardından akıllı telefonlara hepsini gördük, hepsini yaşadık.
Tabii ki ileride kim bilir daha neler olacak? Belki benim gibi
birçoğunuzun 1980'lerde kurduğu ışınlanma hayali bile gerçek
olur. O yüzden şu gözle görülmeyen küçük şey nedeniyle
karalar bağlamayalım. Daha görecek çok şey var bizim için. Ama
önce arkadaşlarımızı bir masada görüp yüzyüze sohbet
edeceğimiz günler gelsin de. Gerisi zaten gelir.
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