‘Zor soru’ uyarısı
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 7 Haziran’da iki oturum halinde uygulanacak ve sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, kontenjanlardaki artışa ve sınav sorularının sadece birinci yarıyılda işlenen konulardan gelecek olmasına dikkat çekerek, “Bazı öğrencilerin ‘nasıl olsa yaparım’ duygusu yaşamaları yapabilecekleri en büyük hata olur” dedi.
Yılmaz, “Kılavuzda belirtildiği üzere 8. sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerin başvuruları otomatik olarak yapılmış durumda. Öğrencilerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek yok ” dedi. Yılmaz’ın sınava ve kılavuza ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Öğrencilere önerim; sınav tek bir konudan bile hazırlansa, hiç müfredat dışına çıkmadan, hem çok kolay, hem de düşünme, yorumlama, bilgiyi kullanma ve çıkarım yapmayı gerektiren çok zor sorular hazırlanabilir. Yapmanız gereken, kendinize planlı, gerçekçi ve kesinlikle aksatmayacağınız bir tekrar programı yapıp çalışmaya devam etmenizdir.”
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK
- Nereden başvurulacak?
Tüm 8. sınıf öğrencileri için MEB tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.
- Sınava katılmak zorunlu mu?
Hayır, değil.
- Sınava Giriş belgesi nereden alınacak?
Fotoğraflı sınava giriş belgesi 28 Mayıs 2020’den itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.
- Yurtdışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler giriş belgelerini nereden alacaklar?
Bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, ya da konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.
- Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenci ne yapmalı?
Belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecek.
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