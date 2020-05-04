Zülfü Livaneli’nin ‘Konstantiniyye Oteli’ romanı yeni baskısıyla raflarda

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:19

Edebiyat dünyasının usta kalemi Zülfü Livaneli’nin, geçtiğimiz aylarda yılın transferini gerçekleştirerek eski ve yeni tüm kitaplarını emanet ettiği İnkılâp Kitabevi ilk olarak, yazarın çok sevilen romanı “Konstantiniyye Oteli”nin yeni baskısını yayımlıyor. Fonuna İstanbul’un köklü tarihini alan roman, yeni kapak tasarımı ve gözden geçirilmiş yeni baskısıyla edebiyatseverlere ulaşıyor. Geçmişle bugünün insanlarını İstanbul’da buluşturarak, şehrin çok sesliliğini ve tarihini anlatan “Konstantiniyye Oteli”, İstanbul’da yüzyıllardır süren cümbüşü anlamak açısından Türk edebiyatında önemli bir yer tutuyor.

‘SENFONİK BİR ROMAN’

“Konstantiniyye Oteli” İstanbul’un kaymak tabakasını, alt sınıfları ve hatta ölülerin ruhlarını buluştururken, her şey başarılı bir iş kadını olan Zehra’nın gözünden anlatılıyor. Romanınında İstanbul’un köklü tarihini de ele alan Livaneli onlarca karakteri, geçmişi Bizans’a dayanan bir otelin açılışına konuk ediyor. Usta kalem, güç ve yönetim ilişkilerinden romantizme ve “başına sevda gelenlere” kadar uzanan, geniş bir yelpazede insan ruhunu didik didik ediyor. Prof. Onur Bilge Kula’nın deyişiyle “senfonik bir roman” olma özelliği taşıyan Konstantiniyye Oteli, İstanbul’da yüzyıllardır süren cümbüşü anlamak açısından Türk edebiyatında önemli bir yer tutuyor.

Zülfü Livaneli imzalı Konstantiniyye Oteli, inkilap.com, dr.com.tr ve kitapyurdu.com adreslerinden edinilebilir.





