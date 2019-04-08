Yıldırım sonucu BİLİYORDU...

Türkiye bir haftadır 31 Mart’ı yorumluyor; İstanbul ve Ankara’da seçim sonuçlarının bir an önce açığa kavuşmasını bekliyor. Türkiye, İstanbul’a gözünü dikti, uzun metrajlı bir film havasında sandıktan çıkan rakamları izliyor. Rakamlar havada uçuşuyor, itirazlar birbirini kovalıyor...

Aslına bakarsanız Türk siyaseti iktidar partisi AKP açısından tam bir “dün dündür bugün bugündür” söylemini yaşıyor. AKP’de siyaset yapan isimlerin sandık sonuçlarıyla ilgili 31 Mart’a kadar yaptığı açıklamaları burada sıralamaya gerek yok. Ama bir tanesini anımsatmakta fayda var:

“Kim ‘sandıkta hile yapılıyor’ diyorsa o kaybetmiştir ve kaybına bahane arıyor demektir. Şimdiden ana muhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir...”

5 Mart 2018’de, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın bu söylemi, geçmiş seçimlerde muhalefetin yaptığı itirazlara AKP kanadının verdiği yanıtları özetliyor...

Peki, şimdi ne oldu da sandıktan çıkan Millet İttifakı’nın CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na başkanlık koltuğu bir türlü devredilmiyor. Neden seçim yenilgisi öyle ya da böyle kabul edilmiyor?

Şimdi gelin seçim öncesine geri dönelim. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın seçimlerden 5 gün önce yaptığı ve benim de katıldığım toplantıya gidelim. O toplantıda Binali Yıldırım’a şu soruyu sormuştum:

“Seçimlerin yerel seçim havasında kalmasını istediniz. 2-3 aylık süreçte meydanlarda, TV’lerde, Erdoğan’ın ve siyasi liderlerin söylemlerinde bu isteğiniz gerçekleşmedi. Bu durum sizin mi, yoksa rakibiniz Ekrem İmamoğlu’nun mu lehine oldu?”

Yıldırım’ın yanıtı 31 Mart gecesi yaşanacak tabloyu yansıtıyordu:

“31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi.”

Bu yanıt, seçim sonuçlarının ardından iki şekilde okunabilir:

1- Binali Yıldırım kaybedeceğini tahmin ediyordu, biliyordu...

2- Ve tabii ki “Ben bu seçimi Erdoğan’ın yanlış stratejisi yüzünden kaybettim” mesajı...

Yıldırım’ın seçimlerden bir hafta önce kabullendiği bu gerçeğin açıklanması ne kadar uzarsa Türkiye demokrasisi o kadar büyük zarar görür. İktidar kanadı İstanbul’da seçimin galibinin Ekrem İmamoğlu olduğunu artık kabullenmek zorunda. Bu, demokrasi ve hukukun gereğidir...

Cumhuriyet bir adım önde...

Cumhuriyet, 31 Mart’ın ardından yaşanan bir haftayı tüm ayrıntılarıyla okura, kamuoyuna duyurdu. Yazarlarımız analizleriyle 31 Mart’ı yorumladı. Miyase İlknur’un 25 yıl önce Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığı seçimlerin ardından simgeleşen, Necmettin Erbakan’ın devir teslim töreninde Nurettin Sözen ile Erdoğan’ın ellerini havaya kaldırdığı fotoğrafın öyküsünü kaleme aldığı yazı, demokrasi dersi gibiydi. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’in kaptanlığında muhabirlerimiz başkentin nabzını tuttu. İç Politika Servisi Şefimiz Ali Açar, muhabirlerimiz İlayda Kaya ve Leyla Kılıç İstanbul’daki gelişmeleri aktardı. Bir haftalık süreçte yeni seçilen belediye başkanlarının gazetemiz aracılığıyla verdikleri ilk demeçlerini okurlarımızla paylaştık. Manşetlerimiz ise tüm Türkiye’nin gözünü çevirdiği İstanbul sonuçlarına yoğunlaştı. İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun sıcağı sıcağına verdiği özel söyleşilerle İstanbul’daki havayı sayfalarımıza yansıttık...

Bir günde 6.5 milyon ‘tekil kullanıcı'

Bir teşekkür de cumhuriyet.com.tr okur ve çalışanlarına... Okurlar, 31 Mart’ta yapılan seçim sonuçlarını, yapılan itirazları, tekrarlanan oy sayımlarını, YSK’nin tavrını, siyasi partilerin açıklamalarını, cumhuriyet.com.tr editörlerinin “manipülasyondan uzak, sadece gerçeğe yer veren” anlayışıyla yaptıkları haberlerinden takip ederek bize güç kattılar. Sadece bir günlük zaman diliminde yaklaşık 6.5 milyon “tekil kullanıcı” sitemizi ziyaret ederek gerçekleri öğrendi.