Goller ve kalite

Son zamanlarda izlemediğimiz düzeyde bir karşılaşmaya tanıklık ettik. 90 dakikaya tam 9 gol sığdı, 7’si Beşiktaş’tan 2’si Rize’den.. Şampiyonluk umudunu, ikincilikle yakalayarak sürdürmek isteyen Beşiktaş, 5.’liği kovalayan Çaykur Rizespor karşısında beklemediği kadar kolay goller buldu. Zira başabaş oynamayı tercih eden Rizespor savunma kademesi eksikliği ve Beşiktaş’ın tecrübesine yenik düştü. Aslında oyunun büyük bölümünde pozisyonları daha çok yakalayan ev sahibi ekipti. Ljajic’in üst düzey oyunu ve biri frikikten olmak üzere harika 2 golünün yanı sıra Güven Yalçın’ın 3 kez fileleri havalandırması geceye anlam kazandırdı. Ama iki takımın savunmasında sıkıntılar dikkat çekti. Beşiktaş bütün gücünü orta sahadaki futbolcularının direncine bağlamış. Onlar da beklenenin üstünde performans göstererek Şenol Güneş’i mahcup etmediler. Ligimizde gol atmanın, oynanan oyunla doğru orantılı olmadığı bir süreçte dünkü 90 dakika izleyenleri mutlu edecek kadar kaliteliydi. Futbolun gol olduğunu hatırlatan iki takıma teşekkür etmeliyiz. Oyunu çirkinleştirmeden sadece kazanmak adına futbolun gereğini yapmaya çalışan Rizespor yediği gollere rağmen son ana kadar mücadele verdi. Beşiktaş ise kazanarak belki de Başakşehir’i durduracak tek takım olma umudunu ve kendisinin de G.Saray’la birlikte ikincilik mücadelesi yapacağını gelecek haftaya taşıdı. İlginç olan Beşiktaş’ın kadrosunun yetersizliği konusundaki tartışmanın sahaya ters orantılı yansımasıydı. Ayrıca Beşiktaş’ın bu skoru yakalamasında dikkat çeken en önemli konu, Şenol Güneş’in; Quaresma bağımlılığından kurtulmasıydı.