Bitirmek ya da bitirememek

Doğrusu sustum kaldım. Tam neden Adem ve Kagawa birlikte oynayamıyor, neden ilk 11’de teknik becerili oyuncu az demeye hazırlanırken Beşiktaş ardı ardına gelen 2 golle 2-0 öne geçiveriyor. Tamam ilki kornerden atılan topa, bomboş kalan Vida’nın kafa vuruşuyla. Ama ikincisi Adem’in müthiş falsolu füzesinden. Oysa ki maça hızlı ve etkili başlayan taraf Rize. Ne var ki Beşiktaş gollerin ardından oyunun yönetimini yine Rize’ye veriyor. Anlaşılan tabeladaki 2 gole güveniyor Kartal. Ve sonra hızlı paslaşarak atak yapan Rize, şutlarıyla rakip kaleyi döven Rize. Daha çok da Caner’in olduğu taraftan. Oyun kurması gereken Adem bile çizgiden top çıkartmakla meşgul. Ama böyle gitmeyeceği belli. Zaten ilk yarı biterken Rize, Vedat’la buluyor golü ve Beşiktaş’ın skor avantajı da kalmıyor. Hatta Rize 2. yarıya öyle bir başlıyor ki Beşiktaş sadece karşılayıcı. Çünkü oyun kuracak kurguya ve kadroya sahip değil. Top Beşiktaş’a geldiği nadir dakikalarda yavaşlıyor, etkisini kaybediyor. Ama top yetenekli oyuncularla oynanıyor. Beşiktaş 2. yarı ilk atağında Burak’la 3. golü buluyor. Bitmiyor; önce Rize farkı bire indiriyor ama sonra yine sahneye Adem çıkıyor. Sonra da Güven. Yani Beşiktaş kalesinde en fazla şut gördüğü maçı en az şut atarak kazanıyor; hepsi kaleyi bulan 11 şuttan 7 golle.