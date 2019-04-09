AKP’nin U dönüşü: U-sandık!

Erdoğan’ın dün Rusya’ya giderken yaptığı açıklamalar, demokrasimizin ciddi bir kırılma noktasında olduğunu açığa çıkardı.

Yerel seçimler öncesinde sık vurguladığımız gerçeklerden biri şuydu:

AKP’nin Türkiye’ye verebileceği bir şey kalmamıştır.

31 Mart gecesinden itibaren yaşananlar, AKP’nin Türkiye’yi yönetme gücünün de kalmadığını gösteriyor.

İstanbul seçimini kaybetmemek için her şeyi yapacakları dün en yetkili tek kişinin ağzından ilan edildi.

Artık AKP için tek hedef var; kendini ve iktidar gücünü korumak. İstanbul giderse, iktidarın da gideceği düşüncesi hâkim. Erdoğan’ın, “Seçim aşaması bitmiştir, sıra yargı aşamasında” deyip, sandıkta organize işlerin olduğunu söylemesinin ne anlama geldiğini herkes biliyor:

“Eyy yargı, sen bağımsızsın. Burada suç var, usulsüzlük var. Hem İstanbul öyle 13-14 bin oyla alınmaz, ona göre!”

***

Son durumu özetledikten sonra bu aşamaya nasıl gelindiğini sıralayalım:

31 Mart gecesi saat 23.00 sıralarında İmamoğlu’nun önde olduğu AKP’nin sisteminde de net biçimde ortaya çıktıktan sonra, AA veri akışını kesti. Neden? Çünkü AKP sistemi kapatmıştı. YSK, “AA, bizden veri almıyor” dediğine göre AA’nın nereden sandık sonucu aldığı da anlaşıldı.

Gece apar topar Binali Yıldırım’a, “Seçimi kazandık, 4 bin oy öndeyiz” açıklaması yaptırıldı. İmamoğlu, o gece 6 kez canlı yayına çıkıp, “Gerçek o değil, ben önde olduğumu biliyorum. Açıklama sorumluluğunu YSK’ye bırakıyorum” diye ısrar edince AKP’nin hesabı bozuldu. Atı alıp Üsküdar’ı geçemediler.

31 Mart gecesi tüm seçim sürecinin en önemli aşamasıydı.

Birinci oyun bozulunca ikinci aşama için Erdoğan, İçişleri, Adalet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı buluşup, 1 Nisan sonrasını konuştular.

Görünen o ki “İlk gece olmadıysa” defterini açtılar, yola çıktılar. Bu aşamadan sonra bütün geçersiz oyların sayımını istediler. Önceki gün bu yolla açığın kapanmayacağını gördüler; “İlk hafta olmadıysa” defterini açtılar.

Burada ne yazıyor?

Tüm oyların sayımını istemek.

Bu yol için bastırıyorlar.

Bunun için de gerekçe lazım. Şimdilik şunu buldular:

Bir gariplik var!

Çok garip bir durum...

Görülen lüzum üzerine, deseler daha inandırıcı olurdu.

***

AKP bindiği dalı kesiyor.

Demokrasiye olan inancın zayıflaması, her şeyden önce iktidara olan inancı ortadan kaldırır.

AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organlarındaki parçalı bulutlu durum, iktidar kanadından kimsenin İstanbul’u kaybetmeye hazır olmadığını gösteriyor. Oysa demokrasi treni onları istediği yere getirmişti. Bundan sonra ona pek ihtiyaç yoktu.

Seçmen, “Öyle değil” dedi. “Beni benim oyumla tehdit etme” dedi.

AKP bu mesajı görüyor, duyuyor, ama almıyor!

Demokrasi treninden indiğiniz an sizi çıkmaz sokak karşılar.

Yüzde 50 artı 1 diye rejimi değiştirme yoluna çıkanlar, şimdi 13 bin yetmez diyor.

Demokraside başarı elde ettikten sonraki iş, başarıyı yönetmektir. İmamoğlu, bu yolda da sağlam adımlarla ilerliyor. Alacağı mazbata, sadece belediye başkanlığının değil, demokrasiye olan inancın, halk iradesinin de mazbatası olacak...