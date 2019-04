Yeni bir yasa önerisi

Sevgili okurlarım, baktım ki Türkiye’de artık sandık sonuçları güvenli değil, çok tartışma yapılıyor, “Atı alan Üsküdar’ı geçiyor”, itirazların, sayımların sonu gelmiyor, bütün bunları bitirecek bir değişiklik önerisi yapmaya karar verdim.

Yüksek Seçim Kurulu’nun “16 Nisan 2017 Anayasa Halkoylaması”nda mühürsüz oyları ve zarfları o zamanki yasanın açık hükmüne aykırı olarak geçerli saymasının gerekçesi olarak kullandığı “seçmen iradesini yansıtma” ilkesine uygun biçimde hazırladığım bu önerilerim kamuoyunda kabul görürse, bir dahaki seçimlerde başkanlığa aday olmayı düşünüyorum.

Oy vermenin bütünüyle gizli, oy sayımının da tamamen açık ve şeffaf koşullarda yapılmasını öngören, sandık kurullarının üye sayılarını arttıran ve başkanlarının da seçimle gelmesini sağlayan bu “çok demokratik önerilerimin” ülkemizde “Gerçek İleri Demokrasi” uygulamasını güvence altına alacağını düşünüyorum.

***

1) Oy verme ve oy sayımı.

a) Oy verme işlemi: Oy verme işlemi, özel olarak imal edilen kabinlerin içinde gizli olarak yapılır.

b) Oy sayım işlemi: Oy sayım işlemi, sandık kurulları tarafından, her isteyenin izlemesine olanak veren genişlikteki alanlarda, isteyen televizyon kanallarının canlı yayın yapmalarına da olanak tanıyacak biçimde açık olarak yapılır.

2) Sandık kurulları.

Sandık kurulları, seçime katılan bütün partilerin temsilcilerinden ve onlara eşit sayıda YSK tarafından görevlendirilecek devlet memurlarından oluşur. Başkan bütün üyeler tarafından salt çoğunlukla seçilir.

3) Geçerli ve geçersiz oylar.

a) İktidar partisine veya adayına verilen geçerli oylar: “Seçmen iradesini yansıtma ilkesi”ne göre, resmi oy pusulasına basılsın ya da basılmasın, herhangi bir yerinde “Evet” veya “Tercih” mührüyle mühürlenmiş belgelerdir.

b) Muhalefet partilerine veya adaylarına verilen geçerli oylar: “Seçmen iradesini yansıtma ilkesi”ne göre, seçmenin vatandaşlık numarasını havi olarak resmi oy pusulasının daire içine alınmış olan işaretli yerine basılı “Evet” veya “Tercih” mührüyle mühürlenmiş oylardır.

c) İktidar partisine veya adayına verilen geçersiz oylar: “Seçmen iradesini yansıtma ilkesi”ne uymayan, üzerinde hiçbir mühür veya işaret olmayan belgeler geçersiz sayılır.

d) Muhalefet partilerine veya adaylarına verilen geçersiz oylar: “Seçmen iradesini yansıtma ilkesi”ne göre, üzerinde seçmenin açık kimliğini ve adresini belirten vatandaşlık numarası olmayan veya seçim sonrası yapılan denetimlerde adresinde bulunmayan, ya da hem çalıştığı işyeri hem de konutu aynı seçim bölgesinde olmayan seçmenlerin oyları ile, mühürleri resmi oy pusulası üzerinde belirtilen dairenin çizgilerine değen oylar geçersiz sayılır.

4) İtirazlar ve kesin sonuçların açıklanması:

YSK, öncelikle iktidar tarafından yapılan itirazları dikkate alır. İtirazlar üzerine yapılan yeniden oy sayımları en çok altı ay süreyle devam eder.

YSK itirazları incelerken, Anayasaya, yasalara veya daha önce aldığı kendi ilke kararlarına uymak zorunda değildir; “Seçmen iradesini yansıtma ilkesi”ne göre, her itiraz için “Nevi şahsına münhasır” yani özgün karar verir.

Altı ay boyunca tekrarlanan sayımlar sonunda iktidar partisinin veya adaylarının itirazları haklı görülmezse, olağanüstü itirazlar üzerine seçimler altı ay sonra ilk pazar günü yenilenebilir.

***

Sevgili okurlarım, biliyorum, ülkeme ve Demokrasiye bu önerilerle yaptığım büyük katkı dolayısıyla Eflatun’un (Platon) Devlet adlı çalışmasını bile solluyor ve onu “bir tık” ileri taşıyorum...

Ne de olsa ben bir, “Bilişim Devrimi”nin “Postmodern Ortaçağ” dönemi düşünürüyüm.