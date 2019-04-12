Al VAR’ı vur YSK’ye!

Geçenlerde Almanya Birinci Ligi Bundesliga’da bir maç izliyordum. Konuk takım bir gol attı, ev sahibi oyuna başlamak için topu kaleden çıkarırken, hakem pozisyonun başlangıcında faul olup olmadığı tereddüdü yaşamış olsa gerek VAR (Video Yardımcı Hakem) ekibi ile görüştü, koşa koşa saha kenarındaki ekrana gitti. Birkaç saniye izledi, döndü golü verdi. Geçen süre 35- 40 saniye civarıydı...

Ne seyirci etkilendi, ne futbolcu! Maç kaldığı yerden devam etti.

Peki bizde böyle mi?

Ne yalan söyleyelim, bizim VAR sistemi de futbolumuz gibi ağır çekim. Geçen hafta Galatasaray-Malatyaspor maçıydı sanıyorum, hakem önce golü verdi, sonra eşi dostuyla sohbet eder rahatlıkta VAR odası ile konuştu, bir daha konuştu, ardından ekrana gitti, sonra tekrar konuştu ve golü iptal etti. Geçen süre 4 dakikada 35 saniyeydi. O sırada iki takım da maçtan koptu, seyirci homurdandı, kulübeler karıştı, TV’leri başındakiler küplere bindi.

Rizespor-Beşiktaş maçındaki VAR ‘arızası’ ise tam bir skandaldı. Gollerin yağmur gibi geldiği anlarda sistem devre dışı kaldı. Adeta kör uçuşa geçti maç. Mazallah pazar günkü Fenerbahçe- Galatasaray maçında VAR devre dışı kalırsa vay TFF’nin haline, hele iki ezeli rakipten biri zirve biri alt sıralardan kurtulma mücadelesindeyken dua etsin federasyon da sistem ‘error’ vermesin!

Bu örnekler, ne yazık ki VAR’ı işletemediğimizi ortaya koyuyor.

Oysa Almanya veTürkiye’deki kayıt, komut, iletişim altyapısı hemen hemen aynı. Ama biz bir türlü çağın gerektirdiği hıza ve güvenilirliğe erişemiyoruz. Ne zamanlamamız iyi, ne varılan sonuçlar vicdani!

Takımların adlarına göre karar verdiğimiz sürece de VAR sistemi sadece birilerinin işine yarayan, birilerinin de canını yakan uygulama olarak kalır; Başakşehir örneğinde olduğu gibi!

Gerçi VAR’ı hızlı ve güvenilir hale getiremedik diye isyan etmeye ne derece hakkımız var o da muamma! Daha 31 Mart’ta sandığa atılan oyların hangisinin hangi partiye gittiği, hangisinin geçersiz olduğu konusunu çözmüş değiliz ülkece. Tıpkı VAR sisteminin başındakiler gibi pusulalara bakıp bakıp göremiyoruz ‘tercih’ mührünün nereye vurulduğunu! AKP desek vicdani olmayacak, CHP desek fincancının katırları ürkecek. İş uzuyor da uzuyor, baksanıza İstanbul Maltepe’de hâlâ sonucu netleşmeyen 700-800 sandık varmış, maşallah TFF ile yarışıyor bizim YSK!

O yüzden MHK’nin VAR’daki saz heyetiyle YSK’nin sayım takımına çok fazla takılmamak gerek; çünkü sistemlerin başındakilerin kapasitesi bu!