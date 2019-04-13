Mazbata Beşiktaş'ın

ARİF KIZILYALIN

Halkın parasıyla takım kurup, halkın takımına efelik yapamazsın!

Yaptırmazlar!

Bozuverirler çakanı!

Evet, 'kitle' takımı Beşiktaş, 'zümre' takımı Başakşehir'i fena çarptı.

Bakmayın skorun 2-1 olduğuna, açılabilirdi fark.

Ama burada kaçan goller önemli değil.

Birilerinin çıkıp proje takımına dur demesidir ana fikir.

Bazı takımlar kalelerini ucuz Başakşehir gollerine açarken, neredeyse ligin en kötü kalecisi ilan edilen Karius'un onurlu direnişi önemlidir.

Yine...

Caner'in çırpınışı kayda geçmiştir Dolmabahçe'de ve Burak Yılmaz'ın, her türlü hatır ricayı bir kenara bırakıp Beşiktaş forması için akıttığı terin kutsiliği geçecektir tarihe...

Bir de Ekrem İmamoğlu...

YSK'nın direnişine karşın İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ünvanı ile halkın takımını izlemeye gelmesi kayıtlara geçmelidir.

"Uyduruk bir takım kurup peşinden koşacak değilim.. İstanbul'un markaları var Beşiktaş gibi..." sözüne sahip çıkıp, İstanbulm'un en eskisi ile en yenisi arasındaki maçı izlemeye gelmesi de çok önemlidir!

Hatta burası 'Bakın çok önemlidir..'

Emin olun ki Başakşehirli oyunculara adı yetmiştir 'imamoğlu'nun.

Düşünsenize, İgdaş, Halkekmek ve bilmem kaç tane iştirakten 'sponsorluk gelirleri' adı altındaki paraları kesecek adam tribüne gelse siz rahat oynayabilir misiniz?

Oynayamadı zaten Başakşehir.

Ne Emre, ne sonradan giren Arda, ne de Robinho...

Kim oynadı?

Karius, genç Dorukhan, 'kral' Burak Yılmaz, Caner, Medel ve arkadaşları...

Ne diyelim, proje takımı değil halkın takımıdır futbolda aslolan.

Biri gelir o projeyi rafa kaldırır, ama halk her zaman futbolun sahibidir.