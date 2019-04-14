Yerel seçimlerin ardından 3

CHP ne yapmalı?

Devlet kurumlarını ve devletin maddi kapasitesini kontrol edip bunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan ve tüm vatandaşların vergilerinden sağlanan bu kaynakları seferber ederek ana akım medyayı ideolojik aparatı haline getiren Ak Parti, düşüşünü 31 Mart’a kadar bir ölçüde perdeleyebildi. Yerel seçim sonuçları artık mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor.

Bu aşamadan sonra Erdoğan’ın ne yapacağına odaklanmak yerine CHP’nin yol haritası üzerine düşünmek gerekiyor. Karşımızda düşüş trendine girmiş ve yerel seçimlerdeki kayıplarla ağır yara almış bir iktidar var. Hâlâ önemli mevzileri kontrol etmelerine rağmen, oyunun tek belirleyicisi olma vasıflarını çoktan kaybettiler. Dolayısıyla bugünkü yazımda, bu aşamadan sonra sormamız gereken asıl soruya odaklanacağım: CHP ne yapmalı?

Anayasa

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denen ve demokratik dünyada örneği bulunmayan “süper- başkanlık” sistemine geçtiğimizden beri Türkiye’nin tek elden yönetilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla CHP’nin amacı, bu demokratik olmayan sistemde yalnız iktidar olmak değil, bu sistemi günümüzün en gelişmiş demokratik standartlarına göre dönüştürmek olmalıdır. Bunun da yolu; toplumun tüm kesimlerinin katılımına dayalı ve yalnızca belirli bir partinin mensuplarının ya da toplumun belirli bir kesiminin değil istisnasız tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir demokratik anayasa yapımı sürecini başlatmaktır.

Eşitlik fikrini sahiplenmek

Siyasal ve toplumsal tarih bize eşitlik fikrinin en güçlü fikirlerin başında geldiğini gösteriyor. Türkiye’de de Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinin en başında eşitlik yer alır. Eşitlik ilkesi, yasa önünde eşitlikle başlar ancak kapsamı bununla sınırlı değildir. Eşitlik ilkesinin var olduğu toplumlarda vatandaşlar, siyasal karar alma süreçlerine eşit bir biçimde katılabilmelidir. Eşit katılım kamusal alanda her vatandaşın söz söyleyebilmesini mümkün kılan bir ortamın yaratılması ve vatandaşların sosyal devlet ilkesinin de gereği olarak ekonomi pastasından hakça bir pay alması ile mümkün olabilir.

Ak Parti’nin kimliğe dayalı kutuplaştırma politikaları ve farklılıkları öne çıkartan yaklaşımı artık duvara çarpmıştır. Türkiye’nin ihtiyacı farklılığın vurgulanması değil eşitliğin sağlanmasıdır. Türkiye’nin meseleleri siyasal katılımı, eşitlik ilkesini, vatandaşın ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda güçlendirilmesini merkeze alan bir bakış açısıyla çözülebilir. Bu değerler CHP fikriyatının özüdür ve Türkiye için başka çıkış yolu da yoktur. Yeni anayasanın merkezine koyacağımız eşitlik ilkesi Türkiye’nin uzun yıllardır çözmekte zorlandığı meselelerde de demokratik bir ilerleme sağlamayı mümkün kılacaktır.

Örgüt reformu

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde ve sonrasında CHP’nin gösterdiği performans seçmen nezdinde alkış topladı hem de CHP’ye dair önyargıları zayıflattı. Bu durum CHP için büyük bir fırsat yaratıyor. Bu fırsattan yararlanarak yeni dönemde CHP sivil toplumla ve ekonomik yaşamla daha güçlü bağlar kurmalıdır. CHP örgütü seçmenle parti arasında aracılık rolünü daha güçlü şekilde yerine getirebilmelidir. Bu da ancak CHP örgütünün katılım ve kaynak mobilizasyonu kapasitesinin artırılmasıyla mümkündür.

Farklı belediyecilik

Özellikle elde edilen büyükşehir belediyeleri sivil toplumla ve ekonomik yaşamla yeni bağlar ve yeni ilişkiler kurmak adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Tabii bunu yaparken Ak Parti’nin kurduğu ekonomik ağların aksine kaynakların ve hizmetin herkese ve herkes için dağıtılmasını sağlayan bir yönetim anlayışını hayata geçirmek gerekiyor. Kısacası Türkiye’nin nüfus ve ekonomi açısından en büyük altı büyükşehrinin beşinin yönetimini devralan CHP, bu şehirlere etkin, katılımcı ve eşitlikçi bir hizmet götürerek ve tüm bunları yaparken Ak Parti’nin kayırmacı politikalarının aksine eşitlikçi ve hakkaniyetli bir temelde yönetimin mümkün olduğunu tüm topluma ispat etmelidir.

- BİTTİ -

YUNUS EMRE / CHP Genel Başkan Yardımcısı