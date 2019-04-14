Günlerdir AKP ve yandaşlarının yurdun dört bir yanında yaptıkları seçim suçlarını izlemekten ben utanıyorum ama onlarda utanma yok! Ekrem İmamoğlu’na mazbata vermemek için çevrilen dümenler faşizmin ayak seslerini daha da yükseltiyor. KHK sorunu gündeme getirilerek HDP adaylarının hakları gasp ediliyor. Türk-Kürt politikacılar arasında gerek duruşuyla gerekse mücadelesiyle herkese örnek olacak bir politikacı Ahmet Türk’ün hasta ve yaşlı olduğunu söyleyerek ikinci seçilen AKP adayına mazbatanın verilmesi istediniz. İşte benim de en sonunda tepem attı. Baktım ki yazdıklarım gazetemin başını ağrıtacak, ben de sevgili Ataol Behramoğlu’nun “NE ÇOK HAİN” şiirine sığındım. Zaten bir haftadır sürekli bu başlığı yineleyip duruyordum. Evet, ne çok hain!

“Sizinle galiba arkadaş filandık/Işıklı günlerinde gençliğimizin/Hayalleriyle kanatlanırdık

Gelecek, güzel Türkiye’nin. /Fakat nasıl da değiştiniz birden/Arınıp bütün o düşlerden/ Buzlu sularında bencilliğin. Ne çok hain.

Hayır, belki de değişmediniz, /Aslınız belki de buydu sizin. /Sadece zamana ayak uydurdunuz/ Ortak ateşinde ısınıp gençliğin. /Sonra neyseniz o oldunuz/Asıl kimliğinizi buldunuz/ Uşağı oldunuz zalimin. /Ne çok hain.

Şimdi giydiğiniz her şey markalı/Tadını aldınız zenginliğin. /O fotoğraflar parkalı markalı/ Uzak bir anısı oldu geçmişin. /Fakat yine de yeri geldikçe/El atıp eski albüme/Kullanıyorsunuz reklam için. /Ne çok hain.

Aynı arsız kibir suratlarınızda/Erkeğinizin dişinizin. /İçim bulanıyor karşıma çıktıkça/Ekranlarında TV’lerin. /Kiminiz yeni yetme faşist çığırtkan/Kiminiz kaşarlanmış sırtlan, /Sanırsın kardeşi vampirin. /Ne çok hain.

Yoksul aile çocuklarıydınız/Orta halli, belki zengin. /Soyluydu sizden anneniz babanız,/ Sade yurttaşları Cumhuriyet’in. /Siz hangi piç köklerden türediniz, /Kimsiniz, neden böylesiniz/ Nasıl boğuldunuz içinde ihanetin./Ne çok hain.

Zaman geçer, devran döner/Yıkılır sarayı, zindanı zalimin/Efendi uşağını terk eder/Gereği kalmayınca hizmetin/Hele azıcık da diklendiniz mi/Yersiniz kaçınılmaz tekmeyi/Hadi, sıkıysa diklenin/Ne çok hain

Kimliksizler, omurgasızlar/Hedefisiniz şimdi lanetin. /Ne hizmetinde olduğunuz iktidar/Ne sahte parıltısı şöhretin/Kurtaramayacak sizi bu lanetten, /Halkın içinde yükselen nefretten, /Artık hiç değilse susmayı deneyin.

Ne çok hain.”

* Ataol Behramoğlu