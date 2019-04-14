Seçim... Kara delik... Kitap... Ve bir inek...

Ne biçim başlık bu demeyin... Bu yazının başlığı “Türkiye’nin tüm Zeynep Oral’ları Birleşin” de olabilirdi...

Öylesine akla mantığa sığmayacak; öylesine hiçbir yasaya, hiçbir kurala uymayacak; öylesine abuk sabuk; öylesine akıl, mantık, sağduyu, insaf, hak hukuk yoksunu, öylesine rezil ve ahlaksız bir ortamda yaşıyoruz ki, ne desek mubah, ne desek boş!

Aklımızla, düşüncelerimizle, duygularımızla, seçimlerimizle, vicdanımızla alay ediyorlar.

Soyadına bakıp kimin kime oy verdiğine hükmeden...

Seçimlerde aday olabilirsin ama kazanmamak şartıyla diyen...

Ahmet Türk gibi saygın bir isme, yaşlıdır başkan olmaz hükmünü verip, onun neredeyse yarısı kadar oy alanı başkan yapmaya kalkışan...

Kendi bekası için baskıyla, tehditle, korku salarak Yüksek Seçim Kurulu’na suç işleten...

Oyunun finaline bir kala kuralları değiştirmeye kalkan...

Rant kapısı kapanınca çılgına dönen... Bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Ve biz hâlâ 14 gün önce seçimi kazananlara mazbatalarının verilmesini bekliyoruz.

Bu arada dünyada

Biz bekleyeduralım... Bu arada dünyada:

Eyyy millet, bu arada dünyadan 3 milyon kat daha büyük olan ve dünyamızdan 500 bin katrilyon km uzakta bulunan kara deliğin fotoğrafı çekildi! İlk kez kara delik görüntülendi. Ve kara deliği görüntüleyen ekipte Türk astrofizik profesörü Feryal Özel’in bulunmasıyla gururlandık!

Biz seçim süresinin sonlanmasını bekleyeduralım bu arada Sudan’ın diktatörü, 30 yıllık diktatörü Ömer el Beşir alaşağı edildi... Orada da El Beşir rejimine karşı protestoların simgesi 22 yaşındaki bir kadın: Mimarlık öğrencisi Alaa Salih!

Dünyada bunlar olurken, 11 yaşında kızının nasıl öldürüldüğünü araştıran bir baba, akıl hastanesine yollanabiliyor... Hâkimler ve Savcılar Kurulu, babanın azmi karşısında ancak bir yıl sonra “müfettiş incelemesi” başlatabiliyor... Ve Türkiye bir kez daha Rabia Naz için ayağa kalkıyor!

Hay “adaletiniz” batsın!

Hak ve hukuku yok sayanlar, bu dünya size kalmayacak görmüyor musunuz!

Van’ın Erçek beldesinde

Seçimlerle kara delik ve diktatörler arasında gidip gelirken Anadolu Ajansı’nın geçtiği bir haber dikkatimi çekti... (Keşke Anadolu Ajansı, seçim manipülasyonları yerine sadece böyle haberlerle ilgilense...)

Haber şuydu: Van’ın Erçek beldesinde bir okuma ve kitap kampanyası düzenlenmişti. En çok kitap okuyana ödül olarak bir inek vaat edilmişti. Okulun 3000 kitaplı kütüphanesine bir anda başta veliler, sonra çevre köyleri büyük ilgi gösteriyordu.

Bu haberi okuyuncaya dek Erçek Gölü’nü bilirdim, oranın bir kuş cennetine dönüştürülmek istendiğini, hatta flamingo festivalinin düzenlendiğini bilirdim.

Ödülü kim kazandı, inek kime verildi, onu bilemiyorum. Ama haber çok hoşuma gitti. Üstelik bu okuma seferberliğinin başını çeken öğretmenin adı da Zeynep Oral’dı...

Zeynep Oral’lara çağrı

Bugüne dek altı Zeynep Oral tanıyordum. (Benimle birlikte 7) Biri çok genç bir oyuncu, biri belgesel film yönetmeni, biri Ankara PTT çalışanıydı; biri İstanbul’un ünlü bir AVM yöneticisi, vb.)

Ancak daha çok olduğumuzu sanıyorum. (Twitter’da 20 kadar tanımadığım Zeynep Oral var !?) Fırsat bu fırsat, lütfen başta Van Erçek’teki öğretmen olmak üzere Türkiye’nin tüm Zeynep Oral’ları bana e posta ([email protected]) adresime yazarak kendilerini tanıtsınlar. Bakarsınız bu akıl dışı zihniyeti yıkacak bir örgüt falan kurarız...

Hepinize iyi pazarlar.