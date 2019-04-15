Manşetlerin dili...

Tek adama uyarı... 2019 rüzgârı...

Demokrasi nöbeti...

‘O eli havaya kaldırın...’

Ülkeyi germeyin...

‘Seçimi çaldırmayın...’

Demokrasi ayıbı bitsin...

‘Yanlış yoldasınız’...

Acil demokrasi...

Organize abluka...

‘Seçimi katletme...’

AKP’ye ayarlı karar...

‘Saydırmam’ zorbalığı...

14 günlük gasp...

Ve bugün ‘Hukuk rezaleti’.

Tarihi sınav...

Yukarıda birbiri ardına sıraladığım cümleler 31 Mart’tan bu yana gazetecilik deyimiyle “dokuz sütuna manşet” olan başlıklarımız... 31 Mart’ın ardından 15 gün geçti. Tüm Türkiye gözünü İstanbul’a dikmiş, bir an önce “resmi olmayan sonuçların kesinleşmesini” bekliyor. Türkiye demokrasisi ve hukuku tarihi bir sınav veriyor.

17 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Erdoğan, İstanbul yenilgisini bir türlü kabullenemiyor. CHP’liler sandık başında nöbet tutuyor. İstanbul’un ilçelerindeki bitmek bilmeyen sayım krizi, iktidarın gündemden düşürmeye çalıştığı ekonomik krizi daha da ağırlaştırıyor, doları yükseltiyor.

Ülkenin sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmasına ihtiyacı olduğu günlerde Cumhur İttifakı, millet iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Manşetlerimiz bu gerçeği, yaşanan tabloyu ortaya koymak için atıldı.

2023 hayali çökerken...

Biliyoruz ve anlıyoruz ki Erdoğan’ın 2023 hayali için İstanbul sonucu ağır bir seçim yenilgisi. Biz bir kez daha tarihe not düşelim: İktidar kanadı seçim yenilgisini kabullenmelidir. Demokrasi ve hukukun gereği budur!..

Sinyor’un büyüklüğü.

Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki dev derbinin ayrıntılarını spor sayfamızda okuyacaksınız. Dün Şükrü Saracoğlu’nda maç başlamadan önce Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu’ya, meşin yuvarlağın ‘Sinyor’una veda vardı. Saygı duruşu sırasında Fenerbahçeli tribünlerin açtığı dev pankart görkemliydi. Galatasaraylı tribünlerin açtığı pankart ise Can Bartu’ya sevgiyi, saygıyı yansıtıyordu. Siyasetin olduğu kadar Türk futbolunun da böylesi sahnelere ihtiyacı var...