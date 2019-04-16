İmamoğlu: İğne deliği kadar boşluk yok!

Yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçti. Hâlâ dünya şehri İstanbul’da seçim sonuçları açıklanmıyor. Haftaya Yüksek Seçim Kurulu’ndan tatmin edici bir karar çıkar mı, diye başladık. Ancak dün televizyonlarda saatlerce AKP heyetinin basın toplantısı canlı yayımlandı. Gazeteciler de YSK’nin yanıtlaması gereken soruları Binali Yıldırım başkanlığındaki bu heyete sordular. Demokrasimiz adına hüzün verici bir tabloydu.

Binali Yıldırım’ın seçimi “murdar” ilan etmesi de bir başka şaşkınlığın ifadesi. Bu basın toplantısı devam ederken YSK’nin, Maltepe’de sayılan sandıkların yeniden sayılması kararını iptal ettiği haberi geldi. Ama canlı yayınlar yine de AKP toplantısından kopmadı. Onlar için mesele, YSK’nin kararı değil, AKP’nin buna ne diyeceği!

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Cumartesi, pazar İzmir Kitap Fuarı’nda okurla buluştuk. Bir yazar için bu tür buluşmaların başlıca önemi, kitap okuyan, Türkiye’de olup bitenlere kafa yoran kişilerin ne düşündüğünü birinci ağızdan öğrenmek. Yanımda kalem kâğıt bulundurur, belli konulardaki düşünceleri sorar, fiili anket yapmış olurum. Genellikle birden çok konu olur...

Bu kez tek konu vardı: Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası...

Kimse başka bir soruna değinmedi. Yurttaşların büyük çoğunluğu, İmamoğlu’nun seçim öncesinde, seçim gecesinde ve seçim sonrasında izlediği yola ilişkin övgülerini dile getirdi.

31 Mart gecesi büyük bir özlem giderildi...

Sonrası için ise bir yandan kaygılı, bir yandan büyük umut dolu bekleyiş hâkim.

Birkaç aktarımı paylaşalım...

Seçim gecesinin sabahında anne çocuğuna “günaydın” demiş. Çocuğun karşılığı şu olmuş:

- İstanbul!

Bir aile ağır hasta büyükleri için kitap imzalatırken rica etti:

“İstanbul seçimleri ve Ekrem İmamoğlu için güzel bir cümle yazsanız yeterli...”

İyi eğitimli, iyi de işi olan, gençten bir okur:

“Bu ülkeyi terk etme planları yapmaya başlamıştım. Vazgeçtim... Ama sakın İstanbul’u vermeyin...”

Buna benzer onlarca diyalog yaşadık.

Bunun üzerine önceki gece İmamoğlu’nu aradım, fuarı özetledikten sonra ekledim:

“Üzerinize büyük bir sorumluluk aldınız. Sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin gözü sizde...”

2011’de demir parmaklıkların ardında başlayan tanışıklığımıza gönderme yaparak şöyle dedi:

“İlk konuştuğumuz günkü kararlılıkla söylüyorum... Onların beklentilerini boşa çıkarmayacağım. Biz bu seçimi aldık. İğne deliği kadar boşluk bulsalar, oradan yüklenecekler. Ama o da yok...”

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İmamoğlu’na kazandıran etmenler şunlar oldu:

Kararlılığı...

Başarıya inanması...

Oluşturduğu dil...

Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması...

Seçim gecesi hazırlıkları, o gece tüm ıslak imzalara ulaşmak için yapılan planlama...

CHP örgütüyle barışıklığı, böyle bir barışıklığa hasret örgütün buna karşılık vermesi... Daha ne olsun?