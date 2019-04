Elimde kapağında “Yeniden Atatürk - Akıl ve Bilime Dönüş” yazan bir dergi var. Tarih ve kültür dergisi Historia 1923’ün Bahar 2019 tarihli yeni sayısı, Bilgi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Dergi dendiğine bakmayın, tam 387 sayfalık kalın bir kitap!

Altı ayda bir yayımlanan Historia 1923’ün bugüne kadar basılan altı sayısı da birbirinden değerli. Birinci Dünya Savaşı, Ermeni Sorunu, İslamcılık, Sovyet Devrimi ve İnsanın Evrimi konulu ilk beş sayıdan sonra bu kez ana tema Atatürk.

Nedeni, girişte editör imzalı sunuş yazısında belirtildiği gibi, 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümü dolayısıyla “Atatürk Gerçeği’nin peşine düşmek.”

Aydınlanma karşıtı çağcıl şeyhlik

Günümüzde yaşananları anlamak isteyenlerin, o yazıdaki şu tespiti çok iyi kavraması gerek:

“1920’den başlayarak bugüne değin Türkiye ve Batı Asya toplumlarında temel çelişki, Devrim ve Karşıdevrim arasındadır. Devrim deyince, felsefesi Aydınlanma, önderi Atatürk olan Milli Demokratik Devrimi kastediyoruz. Karşıdevrim geleneksel, feodal, Orta Çağcıl şeyhlik ve ağalık düzenidir.”

Çok açık ki karşıdevrim, 2019’da parlamenter rejimi yok edip hukuku rafa kaldırma safhasına geldi. İşte bu nedenle, 1919’un 100. yılında Atatürk Devrimi’ni anlamak ve açıklamak hayatidir.

Historia 1923’ün yeni sayısında bilim insanlarının, uzmanların ve yazarların kaleme aldığı 25 aydınlatıcı makale yer alıyor. Ben de bu tarihi baskıya, “İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri ve Günümüzdeki Yıkımı” konulu geniş bir makale ile katkıda bulunma onurunu yaşıyorum.

Kırmızı Kedi Kitabevi’nden geçen yıl yayımlanan kitabımı gören Prof. Dr. Sina Akşin hocamın isteği ile makaleyi yazdım. Aynı zamanda o kitabın temelini atan yüksek lisans tezimin de danışmanıydı kendisi. Dolayısıyla Historia 1923’te bu konuda bir yazımın yayımlanmasının benim için ayrı bir anlamı var.

Derginin belirlenen temaları enine boyuna inceleyen yazılarla okuyucuya sunması, tarih ve kültür alanında önemli bir işlevi yerine getiriyor. Hemen her şeyin yüzeyselleştiği bir kültür ortamında her sayısı arşivlenip saklanacak değerde bir dergi yayımlanıyor.

Historia 1923’ün yayın sahibi Prof. Dr. Remzi Demir (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı), Editör Prof. Dr. Sina Akşin ve Editör Yardımcısı Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları’na (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü), bu nitelikte bir yayını ortaya çıkardıkları için, bir okuyucu olarak da müteşekkirim.

Homo Ahretikus ve Karşıdevrim

Dergiyi sindire sindire okumak zaman alacak ama editörün sunuş yazısında altını çizdiğim şu satırlarla bitireceğim yazımı:

“... Nitekim Batı emperyalizmi Türkiye’deki karşıdevrimi her zaman bağrına basmıştır. Cemalettin Kaplan, Fethullah Gülen gibi Türkiye’de barınmayan tarikat önderleri, dünyadaki düzinelerle Müslüman ülkelerden birine değil de Almanya, ABD gibi Hristiyan ülkelere sığınmışlardır. Atatürkçülük ülkemizde canlı bir akım olduğu halde 1950’den bu yana, yani 68 yıldır sandalye sayısına göre her genel seçimi düzenli olarak Karşıdevrim kazanmıştır. Tören Atatürkçülüğü ile aldatılagelmiş pek çok gafil Atatürkçü ise bunu (yenilgiyi) demokrasinin bir gereği sanmaktadır.

“Şimdi Atatürk Devrimi’nin inanılmaz başarılarından sonra Türkiye on yıllardır karşıdevrimin Orta Çağ darbeleri altında sarsılıyor. Ülkemiz bu yüzden var olup olmamak tehlikelerine göğüs gererken, homo-ahretikus* günümüzde Orta Çağ’ı yaşama lüksünün tadını çıkarıyor.”

* Prof. Dr. Sina Akşin, hiç sorgulayıp araştırmayan, kendisine söyleneni olduğu gibi kabul eden, tamamen öbür dünyaya odaklanan ve bütün derdi cennete giderek orada ebedi saadet yaşamak olan insanlara “Homo Ahretikus” diyor.