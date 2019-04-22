Bu F.Bahçe’ye alıştık

Fenerbahçe’nin 2018-2019 deplasman karnesi: 15 maç; 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet. Tek galibiyeti A.Konyaspor mücadelesi. Tarih 16 Eylül 2018. Utanç tablosu. “Baş suçlu Comolli” diye yazmaktan bıktım. Yazıyoruz da ne oluyor ki? Comolli hâlâ görevinin başında. Yeni futbolcular izliyormuş. Artık ne futbolcu izlemesi ya! Git artık Comolli git. Tabii burası rahat. Fenerbahçe çiftlik... Kovulmadan gider mi? Ayda 100 bin Avro kazanıyor. Ersun Yanal takımın başına geçtiğinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini adım gibi biliyordum. Zaman bana düşüncelerimde doğru olduğumu gösterdi. Yanal’la ilgili çok şey yazdım çizdim. Kendisi iddialı açıklamalar yaparken uyardım. Mesela devre arasında “8 maçta 24 puan alacağız” demişti. Gerçekleşti mi? Hayır. Hocam, keşke bu kadar uçmasaydın. Aklıma bir anda Slimani ile Benzia geldi. Ersun Yanal, Mart ayının ortasından itibaren her ikisini de kadro dışı bırakmıştı. Tamam, kumaşları kötü biliyorum ama hem orta saha hem de forvette sıkıntı yaşanırken böyle bir ceza kritik haftalarda uzamamalıydı. Dün Soldado cezalıydı, baktım Ayew forvet olmuş. Slimani olsa banko oynardı. Ayew ne yapmış bugüne kadar? Ersun Yanal icadı. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor’u Kadıköy’de 2-0 yenmişti. Alanya’nın başında o gün Mustafa Camunak bulunuyordu. Şimdi Sergen Yalçın görev başında. Alanyaspor Sergen Yalçın’dan memnun. Yöneticiler teknik adama 15 gün önce iki yıllık sözleşme teklif etmiş, ancak Sergen henüz yanıt vermemiş. Benim tanıdığım Sergen uzun vadeli çalışmaları pek sevmez. Tercihlerini kısa süreli tekliflerden yana kullanır. Bir hatırlatma; 46 yaşındaki teknik adamın ismi yeni sezon için Beşiktaş’la anılıyor.

Fenerbahçe için lig bir an önce bitsin. Yeter takımın taraftarlarına çektirdiği işkence. Bu sene doğru dürüst futbol oynadığı maç sayısı 3’ü geçmez. Dün Alanyaspor fırsatları değerlendirse rahat 5 gol atardı. Fenerbahçe’nin Eljif ve Valbuena’nın pozisyonu dışında maç boyunca yarattığı gol şansı yok. Kaleci Harun’un çıkardığı 4 kritik topu görmezden gelemem. Takım Alanya’ya sanki gezmeye gelmiş. Tel tel döküldü yine. U21’den Yusuf Mert ve Cebrail gibilerle profesyonel sözleşme imzalandı. Oynatsana. Korkuyor musun? Bu gençler senin gelecekteki güvencen değil mi? Jailson varken yine Tolgay tercihin neden? Zajc’le nasıl ilk 11’de başlamazsın? Oyuna aldığın Frey en son maçını 40 gün önce Başakşehir’e karşı oynamış, o da sadece 5 dakika. Efecan golü göstere göstere attı. F.Bahçe bu kadar ucuz gol yememeli. Kayıp yine büyük. Sarı-Lacivertlilerin bu kötü haline alıştık. F.Bahçe artık büyük değil, küçük takım oldu. Keşke, Koeman takımın başında kalsaydı.