Eğitim felsefeniz yoksa siz de yoksunuz!

İnsan sadece eğitimle insan olabilmektedir ve MEB, yerel eğitim felsefemize de dayanan daha güçlü

bir eğitim felsefesine yaslanmak zorundadır.

MEB’in eğitimde başarıyı yakalayabilmemiz için öncelikle bütün eğitimimizin ana su deposu, kaynağı olan eğitim felsefemizi daha da netleştirmesi gerekmektedir. Çünkü eğitimde yol haritamızın belli olması için öncelikle nasıl, ne için ve ne tür bir insan yetiştireceğiz sorusuna felsefi olarak yanıt vermemiz gerekmektedir. Eğitim sistemimizin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi ve mevcut kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanıp; dünyada eğitimin başkenti olabilmemiz için eğitimimizi felsefi bir zemin üzerinden temellendirmek ve anlamlandırmak zorundayız. Eğitime ancak felsefi olarak yaklaşarak öğrencilerimize hangi değerleri, bilgileri öğreteceğimizi, evrensel anlamda onlara hangi bilgileri vereceğimizi ana hatlarıyla belirleyebiliriz.

Eğitim Felsefesi Olmadan Eğitim Alanını Meydana Getiren Kavramları Sorgulayıp;

Çözümleyemezsiniz

Eğitim felsefesi MEB tarafından genel müdürlüğü kurulması gerekecek kadar hayati değerdedir. MEB ancak böylelikle; Türkiye’nin eğitimini felsefi bir tutum ve yöntemle ele alabilir, eğitim alanını meydana getiren yöntemleri sorgulayıp, çözümleyebilir. Eğitimin amaçlarını, eğitimi belirleyen temel etkenleri ancak eğitim felsefesiyle inceleyebilirsiniz. Immanuel Kant’ın söylediği üzere, insanın sadece eğitimle insan olabildiğini düşündüğümüzde eğitime yön veren eğitim felsefesinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Bu kadar önemli olan eğitim felsefesinin felsefenin bir alt dalı olduğunu düşündüğümüzde, eğitim felsefesinin de aynı felsefe gibi ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutları bulunmaktadır. Ontolojik ve epistemolojik boyutlar eğitim felsefemizin teorik yönünü oluştururken; etik ve politik yönler ise pratik yönlerini oluşturmaktadır. İşte MEB, tüm bu yönleri kavrayarak ülkemizin eğitimini daha iyiye götürebilir.

MEB, Eğitim Felsefesi İle Ne Yapabilir?

MEB, eğitimin ne olduğunu, eğitimin ölçütlerini; eğitim felsefesinin eleştirel-kavramsal ve normatif boyutlarıyla ortaya koyabilir. Eğitimin anlamları eğitim felsefesiyle ortaya konarak; eğitimden ne anlaşılması gerektiği analitik-preskriptif-eleştirel ve sorgulayıcı eğitim felsefelerinin ışığında ortaya konabilir. Tarihsel süreç içerisinde üç ana eğitim felsefesi eğitim sistemlerine komple ya da parçasal olarak; yani eklektik bir şekilde hâkim olmuştur. Bu temel eğitim felsefesi yönelimleri, preskriptif, analitik ve eleştireldir. Eğitim felsefesinin en eskisi olan preskriptif yönelim; normatif ya da buyurucu diye de adlandırılmaktadır. Bunun başlıca temsilcileri; Platon, Locke, Rousseau ve Kant’tır. Bu bir yanıyla da idealist, realist, spirütülast, natüralist, kültürel, pragmatist ve bireyci yaklaşımları da kapsayan klasik eğitim felsefesidir. Yani; preskriptif yönelim klasik eğitim felsefelerinde vücut bulur, somutlaşır.

Analitik ve Eleştirel Eğilim Çağımıza Yakın Eğitim Felsefeleridir