Büyük piyango

Tatsız tuzsuz başlıyor maç. Beşiktaş ilk dakikaları rakibi karşılayarak geçiriyor. Bu arada hakemler ve VAR yine formsuz. Hakem Mete Kalkavan, Burak’a ceza alanında yapılan müdahaleyi yeniden izleme gereği bile duymuyor. Oysa ki o şiddetteki hareketlere bu memlekette verilen penaltıları sıralasak yol olur.

Sivas maça kafaca üstün başlayan taraf. Beşiktaş’ı durdurup hızlı çıkışlarla tehlikeli oluyorlar. Yine de Kartal önce oyunu dengeliyor, sonra kornerden gelen topla golü buluyor ama Sivas baskısını artırarak beraberliği sağlamakta gecikmiyor. Güneş haklı olarak korkup sarı kartlı Medel’i 2. yarı çıkarıyor. Şimdi sol bek Necip. Bu da Beşiktaş’ın kadrosunun ne kadar kötü kurgulandığının göstergesi. Zaten Necip’ten sonra soldan hiç atak yapamıyor Beşiktaş. Kagawa ve Adem gibi oyunculara rağmen Sivas duvarı aşalamıyor. Son hamle; Kagawa’ nın yerine Güven giriyor oyuna, Adem ortaya geçiyor.

Dengeli ve uyumlu bir kadro olsa, biraz eski pas oyunu oynansa bu ligde şampiyonluğa çok rahat ulaşacak Kartal. Ama Güneş Milli Takım’a aldığı Oğuzhan’ı bu kritik maçta oyuna sokmak için 87 dakika bekliyor. Bu anlaşılır gibi değil.

Sonuçta Beşiktaş, umutların yok olmak üzere olduğu maçta Burak’ın müthiş piyango frikiğiyle zirveye tutunuyor.