Gözümüz Aydın!!!

ABD’nin ünlü ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg, “enflasyon” ve “işsizlik” oranlarını toplayarak oluşturduğu, “Sefalet Endeksi” adlı listede Türkiye, 62 ülke arasında 4. sırada yer aldı.

Türkiye 5 yıldır bu listede aynı konumunu koruyor! Victor Hugo 1.5 yüzyıl sonra Türkiye’deki oluşuma tanık olsaydı, ünlü “Sefiller” romanına acaba kaç cilt eklerdi?

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“Enflasyon”, yüzde 20’yi aşar oldu. İşsizlik yüzde 15’e dayandı. Çoğu üniversite mezunu genç işsizlerin oranı yüzde 27. Toplam işsiz sayısı 4.7 milyon. Türkiye’de işsiz sayısı, pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla!

Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Cumhuru, Veziri Azamı, AKP Reis-i Umumisi ile damadı Hazine ve Maliye Nazırı’nın “iktidarları (?)” döneminde, Türk gençlerinden yaklaşık 4 kişisinden 1’i, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılına”, “işsiz” giriyor…

Bu koşullar altında, Türkiye Cumhuriyeti, Veziri Azam-ı ve AKP Reis’i Umumisi ile damadı Hazine ve Maliye Nazırı acaba gençlerin 100. yıldönümünü hangi samimiyetle kutlayabilecekler?

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Sanki Türkiye, Olimpiyatlarda madalya yarışı peşinde!

“Tarım ülkesi Türkiye”, tahılda bile, artık kendisine yetemediği için “arpa” bile ithal eder oldu!

Türkiye, “patates” fiyat artış hızında, yüzde 25.8 ile dünyada “ikinci” oldu. Helal olsun “gümüş” madalya kazanan “patatese”!!!

Yenilebilir kök ve yumrular grubundan “patateste” yeterlilik derecesi 108.2’den yüzde 103.5’e geriledi.

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“Çaycı ülkelerden” Türkiye, toplam gereksinimini yerel üretimden karşılıyor. Ancak çayın yeterlilik derecesi geçen yılın yüzde 95.4’ünden şimdilerde yüzde 93.2’e düştü…

Domates, 2016-17 yıllarında yüzde 111.3 ile yeterli olurken, bu dönemde yüzde 110.7’ye geriledi. Bunu, yüzde 109.2 ile yeşil biber, yüzde 107.8 ile kabak izledi…

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Kuru soğanda (0) gümrük vergisinin süresi uzatıldı. Halkımız, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin levazımcıları, yatıp kalksınlar, askere verilen geleneksel “fasulye, pilav, kuru soğan” yemeğinde, bundan böyle “kuru soğanda” gümrük indiriminden dolayı Damat Paşa’ya şükranlarını sunsunlar!!!

Soğanın kilosu 10, patatesin kilosu da 8 liraya çıkınca, AKP’ye, MHP’ye oy veren vatandaşlar da artık “kilo” ile değil, “tane” ile alıyorlar bunları!

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Ne yazık ki İstanbul Büyükçekmece’de bir pazar satıcısı “pazarcılığı” bırakacağını açıkladı. Eyvah geleneksel “semt pazarlıkçılığı” bile kaybolacak bu gidişle…

Gariptir, Damat’ın kurdurduğu “semt pazarcılarının” rakipleri “özel çadırlar” 31 Mart seçiminden sonra acaba neden söküldü?

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Cumartesi akşamı dostlarım beni yemeğe götürdüler. Masamıza bakan garson Ardahan’ın Göle ilçesinin, Yeniköy’ünden idi. Söyleştik. Adı, soyadı ile birlikte bir kâğıda şu satırları yazdı:

“Ardahan’da ekip biçmiyoruz. Çünkü mazot ve gübre pahalı... Buğdaydan daha pahalı... Gelir, gideri kurtarmıyor!”

Bu satırlar her şeyi özetliyordu… Tarım çökünce fiyatlar artıyor, arpa olmayınca hayvancılık geriliyor ve et pahalılaşıyor, köylü de göç ederek işsiz sayısını artırıyordu!

Şehit Cenazesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde saldırıya uğradı!

Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Cumhuru, Veziri Azamı, AKP Reis-i Umumisi’nin destekçisi olan birisi var ya… Bu saldırı için şöyle konuştu:

“İktidardan sonra Meclis’te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yakışık almaz… Bir siyasi partinin lideri nereye, nasıl gideceğini, kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ondan sonra, eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa, her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır.”

Daha önce Dâhiliye Nazırı, CHP il ve ilçe başkanlarını, şehit cenazelerine katılmayı yasaklayınca, Çubuk olayının kıvılcımını yakmamış mıydı? Bırakın sokaktaki vatandaşı, Türkiye’de parti liderleri için “demokratik, özgürlükçü sınırlama!” değil mi?

23 Nisan…

“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan! Kamutay (TBMM) bugün doğdu! Saltanatı boğdu!”

Yıllarca bu marşı coşkuyla söyledim…

İşte Atatürk’ün görkemi! “Padişahlık saltanatını, diktasını” kaldırarak “kamutayı” kurdu. “Kamu-tay” eşittir, “halkın demokrasisi…”

Gel de gör “kamutayın” günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Cumhuru, Veziri Azamı, AKP Reis-i Umumisinin “sultanvari” uygulamasına…