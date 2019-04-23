Kinci ve dinci!

Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’un Akkuzulu köyünde bir şehit cenazesinde saldırıya uğraması, Osman Sarıgün adlı bir şahıs tarafından yumruklanması, basit bir provokasyon değildir.

21 Nisan’a varan süreçte yaşananları ve kimin ne dediğini kronolojik olarak hatırlayalım.

28 Haziran 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim. Bu kadar basit. Bundan sonra onların gideceği bir adres var. Onu da onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. O leşleri... Onlara orada bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de beraber olacaklar.”

28 Haziran 2018

Kahramanmaraş’ta şehit düşen Uzman Çavuş İsa Özkan için Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde CHP İl Başkanı, Süleyman Soylu’nun talimatı uyarınca protokole alınmadı. Tören öncesi cami avlusuna getirilen CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelenk, tepki gösteren bir grup tarafından yere atılıp parçalandı.

11 Şubat 2019

MHP lideri Devlet Bahçeli: “Bugünkü CHP yönetimi PKK’nin eline geçmiştir!”

13 Şubat 2019

Devlet Bahçeli: “CHP-HDP-İPÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKKFETÖ, bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor.”

17 Şubat 2019

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.”

22 Şubat 2019

R.T. Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz, PKK’nin tüm ümidini 31 Mart’ta Zillet İttifakı’nın başarısına bağladığını tespit ettiler. 31 Mart’ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi?”

13 Mart 2019

R. T. Erdoğan: “Ezan ve bayrak düşmanları kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında, adı ‘İYİ’ kendi fesat partinin makyajı altında, PKK’liler, FETÖ’cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor.”

24 Mart 2019

R. T. Erdoğan: “İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum.”

28 Mart 2019

Devlet Bahçeli: “Bugünkü CHP yönetimi PKK’nin eline geçmiştir.”

31 Mart 2019

Millet İttifakı, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta almak üzere birçok yerde yönetimi AKP’nin elinden aldı.

13 Nisan 2019

Devlet Bahçeli: “İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Bursa’da FETÖ ve PKK, CHP’ye yardım etmiştir.”

16 Nisan 2019

AKP, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazda bulundu.

17 Nisan 2019

İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde sonuçlara itiraz ederek oyları defalarca saydıran ve YSK üzerinde baskı kuran AKP, bu yolla amacına ulaşamadı ve mazbata Ekrem İmamoğlu’na verildi.

Failler belli

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, kuşkusuz 31 Mart yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı’nın yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kılıçdaroğlu’nun tutulduğu evin önüne gelerek, “Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz” demesi...

Saldırının ardından Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “müessif protesto eylemi” ifadesinin kullanılması...

TAM BİR SKANDALDIR!

Kılıçdaroğlu bir eve götürülürken, çevreden “evi yakın” seslerinin yükselmesi ve evin taşlanması ise, geçmişte Madımak’ta yaşanan katliamı akla getirmiştir.

Bu vahim olay, topluma ekilen kinci ve dinci tohumların sonucudur. Failleri bellidir.

Bu, organize bir eylemdir!