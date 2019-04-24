Dede gibi!

Bu yazımda sizlere yaşanan örnek futbol dönüşümü ve mutluluğunun belki de başlangıcını hatırlatacağım. Önceleri şımarık ve isyankâr görüntüsü ile sevilmeyen ama artık ayaklarının üstüne basarak olgunlaşan bir karakter olan, kişiliğini özgüveniyle bütünleştiren golcü Burak Yılmaz’dan bahsediyorum.

1984 yılında babası, öğrencim, kalecim Fikret, çok efendi ve dürüst kişiliğiyle o zaman çalıştırdığım Antalyaspor’da beraberdik. Bir akşam evime gelip evlenmek istediğini ama parasal desteğe ihtiyacı olduğunu söylemişti. Önayak olup aramızın iyi olduğu başkan ve yönetime konuyu derhal aktarıp o zaman Şarampolda bir düğün salonunda mütevazi bir nikâh ve düğünle Berrin hanımla evlenmişlerdi.

Yıllar sonra 2003’te yeniden teknik direktör olduğum Antalyaspor’da altyapıdan tanımadan kadroya aldığım Burak özel çalışmalar ve hızlandırılmış antrenmanlarla profesyonel kadromdaydı. 2003 yılında Gümüşhane Doğanspor karşısında oyunun sonlarında ilk kez yer alarak dikkat çekerken babası Fikret’ten sonra oğlu ve belki de evlenmesinde büyük desteğim olması nedeniyle fahri dedesi olarak Burak Yılmaz’a da aynı kulüpte teknik direktör olmak kaç kişiye nasip olmuştur bilmem? Daha sonraları Beşiktaş’a tavsiye ettiğimi ve kulüp televizyonunda eksiklerini hâlâ eğitim adına konuşmak sorumluluğunu taşıdım. Gençlik hırsı, oynama arzusu ve golcü bencilliğini saklamayan Burak yanlış yerlerde oynatılınca önemsenmedi ve Fenerbahçe’ye geçti! Orada da anlaşılamayan ve hatta gözden çıkarılan Burak, Trabzonspor’da Şenol Güneş’in öngörüsüyle kendini buldu. Ulusal Takım’ın da golcüsü olan futbolcumuz daha sonra Galatasaray’da da golleri sıralasa da bebeksi davranışları ile kimi anlamda tepkiler aldı! Çin’e gidip geldikten sonra yeniden Trabzonspor ve şimdi de Şenol Güneş’le Beşiktaş’ta kendisini istemeyenlere dahi başarılı oyunlarıyla kendini kabul ettiren bir dönüşüm, olgunluk ve golcülüğüyle yeniden ulusal forma ile de bizlere mutluluk veriyor. Önceki gece attığı frikik golüyle futbolseverlerin alkışını hak eden ve adam gibi takımını, seyircisini kazanan Burak Yılmaz takdiri hak etti. Artık geçmişteki gençlik hataları sonucu saha dışında itici görülen Burak şimdi gelecek gençlere örnek bir golcü ve futbolcu profiliyle dikkat çekiyor. Kendisini, annesi Berrin hanımı ve babası öğrencim Fikret’i tebrik ediyorum.