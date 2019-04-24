Türkiye Kalkınma Bankası tahrip ediliyor

Türkiye Kalkınma Bankası çalışanı meslektaşlardan hafta başında bir mektup aldım. Bu köşede sıklıkla dile getirmeye çalıştığım ve kanımca Türkiye’nin çok önemli bir sorunu haline dönüşen “sanayisizleş(tir)me ve planlama ufkunun yok oluşu” konularına birinci elden deneyimlerini aktardıkları bu mektubu aynen yayımlamayı uygun gördüm. Bu katkı için tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
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Değerli Hocamız, yine sizin köşeniz aracılığıyla bir çığlığı haber veriyoruz.
2014 yılının 19 Kasım günlü köşenizde Türkiye Kalkınma Bankası Çalışanları Uyarıyor diye yazmıştınız. Bu defa uyarı adeta bir çığlığa dönmüş durumda. Zira Türkiye Kalkınma Bankası tasfiye ediliyor. Birkaç madde halinde tümü ile görmezden gelinen bu çığlığın ana uğrak noktalarını aşağıda özetliyoruz.
1) 1975 yılında kurulan DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.), 22 Haziran 1988 yılında Türkiye Kalkınma Bankası adını alarak esas görev alanı olanı olan sanayinin finansmanı yanında bacasız sanayi olarak da bilinen turizm sektörüne ciddi finansal destek sağlamaya başlamıştı. Gerek Uzak Asya’da gerek Latin Amerika’da gerekse de kıta Avrupası’nda kamusal sermayeli kalkınma bankaları “proje finansmanında” ülkelerinde nasıl sinyal etkisi veren kuruluşlar ise Türkiye Kalkınma Bankası da öyle idi.
2) Yaklaşık 44 yıllık hizmet döneminde Banka, devletin elindeki son kamusal kaynaklı kalkınma bankası olarak süreç içerisinde “kritik” görevleri üstlenmiş, omuz vererek çok sayıda “ilk”e başarı ile imza atmıştır.
3) Bu kritik görevlerin üstesinden gelen, kurumun Türk bankacılık sistemi içerisindeki kamusal vazgeçilmezliğinin ana taşıyıcı kolonu, mesleğe yarışma sınavı ile giren ve ağır prosedürlerle uzmanlaşan iktisatçı, mühendis ve mali analistlerden oluşan kariyer / ihtisas personeli meslektaşlardır.
4) Yukarıda not ettiğim yazınızdaki tespitler sonrasındaki süreçte Türkiye Kalkınma Bankası üzerinde dolaşan kara bulutlara; kargalar ve akbabalar eşlik etmeye başlamıştır. Bankanın kamusal varlığı, kariyer personelinin “süresiz hizmet akdi” ile sürdürdüğü kamu güvencesi kimi çevreleri rahatsız etmeyi sürdürmüştür.
5) Bu rahatsızlık, 2018 yılında kuruma dışarıdan getirilen “piyasa profesyoneli” tarafından “Ankara kafasını bırakmalı”; “kurum personelinin yaş ortalaması 50 üstü” ve “artık iktisatçı ve mühendise ihtiyaç yok, proje bankacılığı yapmayacağız” sözleri ile dillendirilmiştir. Bu “Ankara kafası” meselesi yeni değildir. 1923’ten bu yana kimi çevrelerce sıkça dile getirilmiştir. Oysa “Ankara kafası” ibaresi ile Cumhuriyetin kalbi, devrimin başkenti hedef alınarak, reel sektöre yol gösterici yatırım projeciliği, planlama fikriyatı eleştirilmektedir.
6) 2018 yılı ekim ayında İstanbul burjuvazisinin bir kanadının şiddetle alkışladığı 7147 sayılı Kanun ile kurumun adı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş, kurumun bağı kamu ile tamamen kesilerek, merkezin Ankara olduğu hükmü de kaldırılmış, kariyer ve ihtisas personeli başta olmak üzere tüm çalışanların kamusal iş güvencesi yok edilmiştir.
7) Ve böylece, piyasa profesyoneli olduğu bilinen banka patronajı, kendine biatta en küçük bir tereddüt dahi göstermeyen kurumun içinden devşirilen payandalarla birlikte meslek / ihtisas personelinin kurum içerindeki iş ve işlevleri de tasfiye edilerek kurumsal birikim ciddi zafiyete uğratılmıştır.
8) Sayın Dr. Yeldan, bu noktayı sayısal örnekle somutlaştırmak isabetli olacaktır:
2019 yılı ocak ayı itibarıyla kurumun toplam personel sayısı 528’dir. Bu 528 personelden sadece 50 kişi yeni hizmet kenti olacak olan İstanbul’a götürülecektir. 16 Nisan 2019 itibarıyla emeklilik talebinde bulunan personel sayısı 105’tir. Toplam personelin yüzde 20’si emekli olmak zorunda kalmıştır. Farklı bir ifade kurum personelinin yüzde 70.6’sı da başka kurum ve kuruşlara nakillerini talep etmek zorunda bırakılmıştır.
9) Evet, durum gerçekten vahimdir. 44 yıllık bir kurum, onun yüksek birikim ve donanımlı kariyer / ihtisas personeli başta olmak üzere tüm emekçileri ve de kurumsal hafızası en ağır koşullarla tasfiye edilmektedir.
Bilgilerinize saygı ile arz ederiz hocam.