ABD’nin İran’ı Suriye’den çıkarma planı

Türkiye ile ABD arasında Suriye’de güvenli bölge müzakeresi sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye üst düzey danışmanı Richard Outzen, yürütülen müzakerelerden umutlu olduğunu açıkladı.

Outzen güvenli bölgenin doğru şekilde uygulanması durumunda YPG’nin sınırdan çekileceğini söyledi (22.4.2019). Outzen’den bir hafta önce, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de benzer şeyi, hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) Ortak Yıllık Konferansı’nda söyledi: “Türkiye ile YPG’nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz” (15.4.2019).

Peki PYD/YPG’siz bir güvenli bölge mümkün mü? Ve nasıl olacak?

ABD’nin ikili tuzağı

ABD, planını masaya koydu. Senatör Lindsey Graham Türkiye’ye gelmiş ve Erdoğan’la, Çavuşoğlu’yla, Akar ve Fidan’la ayrı ayrı görüşüp anlatmıştı: “General Dunford’ın bir planı var. YPG unsurlarını buradan uzaklaştıracak, Türkiye’nin kendisine tehdit hissetmeyeceği yönünde bir plan. Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir tampon bölge” (19.1.2019).

Somut olarak ABD’nin teklifi şu: Türkiye’nin güvenliğine tehdit gördüğü PYD kuvvetleri 30 km. sınırdan aşağıya indirilecek; yani 30 km. derinliğinde bir bant, Türkiye ile PYD arasında tampon görevi görecek.

Bu ABD açısından ikili bir tuzak içeriyor: Birincisi ABD, Türkiye’ye 30 km. bant vererek, Suriye’de PYD bölgesini kabul ettirmiş oluyor; ikincisi de, İran’ı hedef alan bir plana Ankara’yı dolaylı dahil etmiş oluyor!

Nasıl mı? İşte asıl meseleye gelebiliriz...

Golan kararıyla İran-Lübnan hattı hedefte

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “İran asıllı Amerikan toplumunun 15 lideriyle” yaptığı özel bir toplantıda, İran’a askeri müdahaleye kalkışmayacaklarını söyledi (22.4.2019).

İsteseler de kalkışamazlar! ABD Ortadoğu’da, hem de İran’la savaşı göze alabilecek durumda değil. Fakat İran’ı tamamen ablukaya almak istiyor:

1) ABD, İran’ın petrol gelirlerini sıfırlamak istiyor: Trump, 2 Mayıs’tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran’a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son vereceğini ilan etti (22.4.2019).

2) ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine aldı. Böylece, Devrim Muhafızları’nın kontrolündeki işletmeler de yaptırıma maruz kalacak. ABD, o işletmelerle dolaylı-dolaysız iş yapan, AB ülkeleri dahil tüm müttefiklerini sıkıştırmış oldu.

3) ABD, “Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini” tanıma kararı alarak, önce Suriye’yi, sonra Lübnan’ı hedef almış oldu. Fakat ABD bu hamleyle pratikte Suriye-Lübnan bağlantısını, daha doğrusu İran-Lübnan bağlantısını koparmak istiyor.

ABD’nin PYD’yi Irak-Suriye sınırında kullanma niyeti

Artık yeni hedefe gelebiliriz...

4) ABD, İran’dan Lübnan’a uzanan hattı kesmek ve ardından İran’ı Suriye’den çekilmeye zorlamak için “güvenli bölge” oluşturmayı planlıyor!

Şöyle: PYD/YPG kuzeyden 30 km. kadar aşağıya, güneye indirilecek, Irak-Suriye sınırına yerleştirilecek ve İran’dan Suriye’ye uzanan hattın önünde tampon olacak!

ABD böylece hem Türkiye’yi güvenli bölgeye ikna etmiş oluyor, hem PYD’yi -üstelik bu kez İran’a karşı- kullanmaya devam ediyor.

Peki Ankara buna razı olur mu?

Jeffrey yalanlanmayan çok önemli bir açıklanmasında şöyle demişti: “Türkler, Suriye’deki ana hedeflerimiz konusunda bizimle hemfikir. Bu hedefler İran’ın Suriye’den tamamen çekilmesi, çatışmaları hafifletmek ve siyasi süreci yeniden canlandırmak” (18.10.2018).

AKP hükümeti ekonomi sopasıyla, F-35 programından çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olabilir ama her koşulda Ankara, ABD’nin İran’ı da hedef alan bu güvenli bölge planına razı olmamalı!