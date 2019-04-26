Alkışlarla

Malatyaspor-G.Saray maçıyla yeniden bu güzel kentteyim. Yıllar nasıl geçiyor. 24 Mayıs 1987’de Malatya-Beşiktaş karşılaşması için gelmiştim. 32 yıl olmuş. Vay vay vay... Çok güzel üç gün geçirmiş, bu süre zarfında başta takımın hocası Yılmaz Vural, bazı futbolcular ve şehir halkıyla röportajlar yapmıştım. Bu röportajları yapmamın nedeni hem ligin sonuna gelinmesi hem de Beşiktaş ile Galatasaray’ın kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veriyor olmasıydı. Beşiktaş, G.Saray’a göre daha avantajlıydı. Malatya’yı yenmesi durumunda şampiyonluk ipini büyük ölçüde göğüsleyecek, aksi durumda yakın takipçisi Galatasaray şanslı taraf olacaktı. Oktay Çevik’in attığı golle Siyah-Beyazlılar maçı kaybetti, şans tepti. Maç bitiminde Yılmaz Vural galibiyet sevincini saha içinde ilk benimle paylaşmıştı. Siyah-Beyazlılar daha sonra İstanbul’da Denizlispor’la 1-1 berabere kalınca Galatasaray mutlu sona ulaştı. Denizli’nin golünü atan Erol Tolga ağlamıştı. Neden ağlamıştı acaba? Öğrendik ki, iyi bir Beşiktaşlıymış. Her futbolcunun küçük yaştan tuttuğu, âşık olduğu takım vardır elbette. Malatyaspor’da dönemin başkanı Nurettin Güven’in; Serginho, Carlos, Eder gibi 1982 ve 1986 Dünya Kupası’nda Brezilya kadrosunda yer alan yıldızları Türkiye’ye getirerek tarihi bir başarıya imza attığını unutamam. Malatya 1987-88 sonrası alt liglere kadar ( 2. Lig, 3. Lig, Amatör Küme) düştü. Zor günler (ekonomik kriz, yönetim değişimi) geçirdi. Fakat pes etmedi. 2017 yılı itibarıyla yeniden bıraktığı yere dönüş yaptı. Malatya halkının futbola olan ilgisi çok fazla. Maç günleri sokaklar, caddeler bayram yerine döner. Hele üç büyüklerden birisi buraya gelirse o zaman tribünlerde yer kalmaz. Tıpkı dün olduğu gibi. Takımın havası bu sezon çok başka. Erol Bulut’la iyi ivme yakaladıklarını söyleyebilirim. Erol Hoca, 1995-1999 yılları arasında F.Bahçe formasını giymiş, 95-96 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Yeni stadın kapasitesi 26 bin, yapımı 5 yıl sürmüş. Şu anda maçlar oynanıyor ancak çok büyük sıkıntılar var. “Milli maç oynansın” diyenlere cevabım, bu şartlarda bu statta ulusal bir karşılaşmanın oynanması imkânsız.

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile aynı otelde kaldık, sohbetimiz oldu. Final için çok ümitliydi. Galatasaray, tura ilk yarıda gitti. Önce Linnes, sonra Feghouli’nin golleri skor ve psikolojik üstünlüğü Sarı-Kırmızılılara getirdi. Ancak Feghouli’nin attığı harika gol için VAR’ın gecikmeli kararını anlayamadım doğrusu. Malatya- spor performansıyla beni şaşırttı. Bugüne kadar övgüyü hak eden mücadeleleri vardı. Dün inanılmaz hatalar yaptılar. Finali ve kupayı düşleyeceksin ama sahadaki bu yanlışlarla olmaz. Alper Ulusoy beğenmediğim hakemlerden biri. Yine çok kötü maç yönetti. VAR’dan iki pozisyon izleyip karar vermeleri toplam 8 dakika sürdü. 7 dakika da uzatma vermişti. İlkyarı 15 dakika uzadı. Avrupa’da bu VAR incelemeleri daha kısa sürüyor, bizim hakemlere hatırlatayım! Fatih Terim zaman zaman kenardan oyuncularından bazılarına kızsa da takımı Akhisar’ın finaldeki rakibi oldu. Hem lig hem kupada yürüyen Sarı-Kırmızılılara “Bravo” demek gerekiyor.• MALATYA