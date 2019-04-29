Beşiktaş, kötü oynadığı maçı kaleci Karius ve Burak’la kazanabileceğini dün gece MKE A.Gücü önünde gösterdi. İlk yarıda pas ve organizasyon açısından Sarı-Lacivertliler üstündü. Orta sahada etkisiz kalan Beşiktaş’ta tek gerçek, Burak’ın 8. dakikadaki klasik golüydü. Top alışverişleri ve orta alan üstünlüğü, atak organizasyonu iyi olan başkent temsilcisi, penaltı dışında Karius’u aşamadı.

Beşiktaş’ın ligde iyi oynamasa da kolay gol atması, takımın klasının ve becerisinin Burak’ın geldikten sonraki rahatlığıdır. 90 dakikada oyunun kaderini etkileyen futbolcular; Burak, Vida ve Karius’la birlikte Atiba da dikkat çekti. Burak’sız haftalarda oynadığı futbolla ligde heyecan vermeyen Beşiktaş, bu oyuncunun katılımıyla lige yeniden başladı. Artık yan pas, geri pas, gereksiz topla oynama yerine meşin yuvarlağı bir an önce Burak’la buluşturmaya çalışan yeni bir Beşiktaş taktiği izliyoruz. Burak patentli goller, Siyah-Beyazlılara huzur ve kazanma rahatlığı getiriyor. Şu anda ligimizde en kolay gol atan takım Beşiktaş. Ayrıca bu motivasyon, başta Karius olmak üzere savunmanın ve orta alanın teknik kapasitesini geliştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni bir havayla ligde yukarıya oynayan takımını yönetmekte sıkıntı çekmiyor. A.Gücü aslında futbolu çirkinleştirmeden genç kadrosuyla oyunun içinde vardı. Ancak henüz klas ve kalite eksikliği yaşadıklarından Beşiktaş’a farklı yenildiler.