Josef Sural; bir futbolcu, bir eş, bir babaydı. Trafik canavarının kurbanı oldu. Hem de pisi pisine. Evine bir iki saat daha erken varma adına arkadaşlarıyla kiraladığı VIP aracın yoldan çıkmasıyla yaşama, sevdiklerine, tutkularına ve “Burada uzun yıllar yaşayabilirim” dediği Alanya’ya veda etti.

O kadar çok keşke var ki bu kazada; saymakla bitmez. Ama, bir tanesini söylemeden edemeyeceğiz.

“Keşke, evet keşke, Sergen Yalçın, veya takımın başındaki yönetici, Alanya’ya evlerine dönecek futbolculara, ‘özel araç tutma’ izni vermeseydi, keşke, “Herkes geldiği gibi birlikte dönecek...” deme kurumsallığını gösterebilseydi birileri... Keşke.. Keşke, kader ağlarını örmeseydi de Josef, eşi ve çocukları ile Damlataş sahilinde vakit geçiriyor olsaydı!

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Konya’ya dönersek; Galatasaray, şampiyonluk yarışında ayağına kadar gelen ‘avantajı’ iade etti. Eğer dün kazansalar son 4 haftaya lider gireceklerdi, kazanamadılar, daha önemlisi Başakşehir’e moral, Beşiktaş’a umut verdiler. Maçın geneline baktığımızda Galatasaray oynarmış gibi yaptı; daha doğrusu top kullanma süresine bakıldığında Konya Şehir Stadı’nın hâkimi Sarı-Kırmızılılardı, Ne var ki, Aykut Kocaman’ın, kontrollü oyununu top hâkimiyetiyle çözmek namümkündü! Belki oyunu hızlandırabilseler top üstünlüğünü golle taçlandırabilirlerdi, ama Konyaspor’un kimi zaman 4’lü, kimi zaman 5’li savunması ile orta alan örgüsü şampiyon adayını kitlemeye yetti. Kötü günündeki Belhanda-Feghouli ve Fernando’ya işlemeyen kenarlar da eklenince (Onyekuru, Nagatomo, Mariano döküldü) gol karambol toplarına ve Diagne’nin yakalayacağı bire birlere kaldı. Senegalli forvet de gerçekten bu tip bir iki pozisyon buldu ama final vuruşları gelmeyince Konyaspor’un da sosyal medyadan reklamı yapılan kalecisi Serkan devleşiverdi. Donk da karambol toplarını değerlendiremeyince maç başladığı gibi bitti. Mete Kalkavan ile VAR hakemleri içinse şu yorum yapılabilir, “İstedikleri takımları kolluyorlar, istemediklerine ‘horoz’ kesiliyorlar...” Mesela, dünün verilen değil de verilmeyen faullerine bakın ne demek istediğimi anlarsınız!