CHP örgütü kimdir?

Çocuklarının büyüdüğünü ancak sokakta, meydanda bayrak sallarken ya da eylemlerde vurulup düştüğünde görenlerin örgütüdür CHP.

Son yıllarda bazı partililerimizin kullandığı teşkilat kelimesinin sol siyasi terminolojideki karşılığı örgüttür. Her ne kadar eşanlamlı olsa da CHP örgütü teşkilat değildir. Tüm siyasi örgütlerde olduğu gibi CHP’de de lider, kadro, program ve söylem birliği vardır. CHP’yi diğer siyasi partilerden ayıran temel özelliği liderine bağlı ama kurşun askerlerden oluşmayan, parti programını savunan ama günün koşullarına göre kendini yenileyebilen, kadrolarına saygılı ama eleştirmekten çekinmeyen; söylem birliğini önemseyen fakat düşüncelerini de açıkça ifade edebilmesidir.

Şanlı tarihtir

1. ve 2. Meşrutiyet’ten günümüze, ilerici, akılcı, aydınlanmacı hareketleri kendi tarihsel mirası sayan öncü kadroların örgütüdür CHP. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı veren, yaktığı çoban ateşini Anadolu ve Rumeli’den tüm mazlum milletlere yaygınlaştıran Müdafai Hukuk’çuların, Kuvayi Milliye’cilerin örgütüdür CHP.

Ülke içi sorunların ulus devlet, üniter yapı içinde çözülmesi gerektiğine inanan, “Yurtta barış dünyada barış” ilkesine yürekten bağlı, tam bağımsızlık ülküsünden vazgeçmeyen; devrimci, halkçı, kamucu, milliyetçi, sandık iradesine, din ve vicdan özgürlüğüne saygılı Atatürk’çüler’in örgütüdür CHP.

Eşitlik, özgürlük, toplumsal adalet, hakça paylaşım ilkesini benimsemiş; her koşulda ezilenlerin, yoksulların, üretenlerin, dezavantajlı grupların yanında yer almayı siyasal hayatının amacı olarak görenlerin, alanlarda hak arama mücadelesi veren STK, meslek odaları, sendikalarla dayanışma içinde olanların örgütüdür CHP.

Hayatında bir kez bile, sandık görevi üstlenmeyen, oy kullanmaya dahi gitmeyen, konforundan vazgeçmeyen, çocuğunun ateşini takip ederken bile uyuyakalanların, “neden sandıkların başında nöbet tutmadınız” eleştirilerine maruz kalanların örgütüdür CHP. Çocuklarına iş, evine aş beklemeksizin, hatta mutfak parasından fedakârlık ederek partisine katkı sunanların, çocuklarının harçlığından kesenlerin örgütüdür CHP.

Gece gündüz çalışanlardır

Afiş, pankart asarken düşen, sırtında paltosu, ayağında botu olmaksızın soğuk kış aylarında broşür dağıtan, kapı kapı dolaşan ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışanların örgütüdür CHP. Çocuklarının büyüdüğünü ancak sokakta, meydanda bayrak sallarken ya da eylemlerde vurulup düştüğünde görenlerin örgütüdür CHP.

Umudu diri tutandır

Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul’da bu önemli başarıyı var eden en büyük güç; bir gün bile partisine olan inancından vazgeçmeyen CHP örgütüdür.

Daha 10 Ağustos 2014 yılında ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 50 nin altında tutmayı başardı. 16 Nisan referandumunda milletvekili, meclis üyesi, belediye başkanı, vs... adayı olmamasına rağmen Cumhur İttifakını yüzde 48.5 e kadar gerileterek umudumuzu ve mücadele azmini diri tutarak yenilmişliği reddetti. Bugünkü büyük başarıda son 10 yılda yapılan tüm seçimlerde sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan, halkın manevi değerlerine saygı gösteren, İstanbul’un çeperlerinde kent yoksulları ile buluşmaya gayret eden tüm il, ilçe başkan ve yöneticilerinin büyük emeği ve hazırlayıcı katkısı olmuştur.

Bu emekçi örgütün içinde arkadaşlarının omzuna basarak bir yerlere gelen, kendi ikbali için partiyi kullanan, fırsatçı; zoru gördüğünde kaçan ya da makamını kaybedince gidenler yok mu? Var, o da ayrı bir yazı konusu...



Bülent Kerimoğlu

Bakırköy Belediye Başkanı